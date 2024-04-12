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"Маряться" війська Франції: Лукашенко зізнався, чому Білорусь не воює проти України

Руслана Заклінська
12 квітня 2024, 17:52
Кордон України з Білоруссю повністю забарикадований, замінований та забетонований, заявив самопроголошений білоруський президент.
'Маряться' війська Франції: Лукашенко зізнався, чому Білорусь не воює проти України
Білоруський диктатор пояснив, чому досі не воює з РФ проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, mil.in.ua, 31 окрема механізована бригада

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що не вступає у війну проти України на боці Росії, оскільки "це б нічого не дало". Прибічник кремлівського диктора злякався потужних укріплень, мінних полів та значного військового угрупування України на кордоні. Про це Лукашенко сказав у п’ятницю, 12 квітня, відео із заявою опублікував кремлівський пропагандист Павло Зарубін.

"Якби ми сьогодні вступили б у війну проти України, це б нічого не дало. Тому що у них (українців – ред.) кордон з Білоруссю забарикадований так, що туди не підійти", - заявив білоруський диктатор.

Лукашенко зазначив, що кордон України з Білоруссю повністю забарикадований, замінований та забетонований, що робить будь-яку спробу атаки практично неможливою. Він також оцінив кількість українських військ на кордоні у 120 тисяч осіб.

відео дня

"Ну, вони хочуть кинути на фронт (війська, які знаходяться на кордоні - ред.) проти Росії, а тут французів поставити. Ми чекаємо", - додав самопроголошений президент Білорусі.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Залучення Білорусі у війну - ймовірність нападу

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко відверто заявляв, що Білорусь готується до війни. Але водночас самопроголошений білоруський президент намагався виправдатися і сказав, що насправді не хоче воювати.

Також майор ЗСУ Максим Жорін вважає, що заява Лукашенка про готовність Білорусі до війни є елементом підготовки до участі у війні проти України та Європи. Він також зазначив, що РФ може задіяти білорусів у війні.

Як повідомляв Главред, у березні у Білорусі раптово оголосили про перевірку боєздатності військ. У білоруському Міноборони вивели підрозділи на навчання і поскаржилися на "загрозу НАТО".

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війна в Україні Білорусь Олександр Лукашенко вторгнення Білорусі в Україну
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