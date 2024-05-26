Мілевський уперше показав фанатам свою нову дівчину

Легендарний у минулому гравець "Динамо" і збірної України Артем Мілевський взявся за особисте життя і завів нові романтичні стосунки.

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Тепер Артем Мілевський зустрічається з Олесею Макаревич / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий у минулому футболіст і гравець київського "Динамо" (а також збірної України) Артем Мілевський уперше показав в Instagram фанатам свою нову дівчину - таку собі Олесю Макаревич.

Пара офіційно підтвердила факт своїх романтичних стосунків у своїх соціальних мережах.

Перше спільне фото в Stories опублікувала Макаревич і підписала: "Найкрасивіші в столиці". Артем відповів їй уже у своєму Instagram: "Столиця рулить".

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Хто такий Артем Мілевський? Артем Володимирович Мілевський (нар. 12 січня 1985 року, Мінськ) - білоруський і український футболіст, нападник. Прославився іграми за київське "Динамо" і за збірну України, повідомляє "Вікіпедія".

Сварка Алієва з Мілевським - новини за темою

Легендарний і скандальний ексфутболіст футбольної команди "Динамо" (Київ) Олександр Алієв жорстко пройшовся по своєму багаторічному другові і колишньому партнеру по команді Артему Мілевському.

Спортсмен посварив Мілевського за те, що той назвав дурними висловлювання друга щодо його лікування від алкогольної залежності, а також записав довгий ефір в Instagram, де описав усю ситуацію, що трапилася між спортсменами.

"У моїй телефонній книзі його немає, в Instagram немає - я скрізь його заблокував. Хочу сказати одне, щоб ви всі знали, щоб мені більше ніхто нічого не писав. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які Мілевський сказав, для мене ця людина більше не існує", - повідомив він.

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