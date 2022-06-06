Лідер збірної України жорстко поставив на місце російського пропагандиста

Андрій Ярмоленко / УАФ

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко дав жорстку відповідь на образи російського пропагандиста Антона Анісімова.

Російський журналісти разом з "експертами" в студії на Матч-ТВ влаштували істерику і голосно ображали нашу збірну після перемоги "синьо-жовтих" над національною командою Шотландії в матчі плей-офф відбіркового турніру чемпіонату світу-2022.

Так званий журналіст з РФ в Telegram поскаржився, що його "образив" Ярмоленко.

Так, Анісімов поінформував, що після скандального ефіру Ярмоленко написав йому в Instagram.

Повідомлення від Андрія було досить коротким. До цих слів Андрій прикріпив два смайлика.

Істерія РФ через перемогу збірної України

Нагадаємо, після перемоги збірної України над Шотландією 1 червня в півфіналі відбору на Чемпіонат світу-2022, російські пропагандисти влаштували справжню істерію в ефірі програми "Є тема".

В якості запрошеного гостя був блогер Андрій Сидорчик. Коментуючи успіх наших футболістів в Глазго 45-річний пропагандист заявив, що ніяких привітань збірної України з його боку не буде.

Пропагандисти порівняли українську команду з "нацистською армією Німеччини часів Другої світової війни".

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