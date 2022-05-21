"Нелюди і вбивці": головний тренер збірної України накинувся на росіян

Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков вважає, що після 24 лютого росіян ніколи не можна буде назвати братами українського народу.

"Я хочу подякувати весь демократичний світ, всю Європу, за допомогу Україні в цій війні, за те, що прихистили людей, які заради виживання покинули свій будинок", - заявив тренер. ​

Тренер нашої національної команди каже, що навіть не міг собі уявити, що Росія здійснить повномасштабне вторгнення.

"Хіба брати так чинять? Ці нелюди - не можу називати їх інакше - прийшли на нашу землю, вбивають наших дітей і жінок, гвалтують. Не знають жалості. Масово підтримують свого президента путіна - напишіть, будь ласка, з маленької літери - аплодують йому. Це не злочин путіна. Це злочин всього російського народу", - цитує Петракова Fanday.

Напередодні в інтерв'ю італійському виданню Corriere dello Sport Петраков заявив, що російські спортсмени жодною мірою не можуть брати участь у різних міжнародних турнірах.

Петраков категорично відкинув навіть теоретичну можливість в осяжному майбутньому провести поєдинок між національними командами України та Росії. ​

читайте такожШевченко розплакався в ефірі італійського ТБ, розповідаючи про Україну

Читайте також: