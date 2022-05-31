Футболіст збірної України розплакався на пресконференції через війну

Олександр Зінченко / УАФ

Футболіст збірної України Олександр Зінченко відверто і зворушливо поспілкувався з журналістами напередодні півфіналу плей-офф відбору на ЧС-2022.

"По-перше, хотів би подякувати шотландській Федерації, штабу, гравцям за всю допомогу, яку вони надали українським людям. Настрій у нас бойовий. Всі розуміють ситуацію в нашій країні. Хочу запевнити, що кожен з нас буде віддаватися завтра не на 100%, а на всі 200. Шотландці співатимуть гімн України? Сприймаю таку ініціативу дуже добре, ми повинні бути разом в цій ситуації, повинні перемогти російську агресію і зупинити цю війну", - сказав Зінченко.

Зінченко додав, що у кожного українця є головна мрія – зупинити війну.

"Я розмовляв з багатьма, зокрема, з маленькими дітьми. Вони нічого не розуміють (Зінченко розплакався - ред.), але кажуть одне: "Я мрію про те, щоб війна закінчилася". Якщо ми говоримо про футбол, то у нас теж є мрія. Ми хочемо поїхати на Чемпіонат світу і подарувати ці емоції українцям у непростий час, тому що вони цього заслуговують", - додав він.

Матч Шотландія-Україна

Матч відбору на Чемпіонат світу в Катарі між Україною та Шотландією відбудеться вже завтра, 1 червня, стартовий свисток на Гемпден Парк прозвучить о 21:45.

Переможець дуелі розіграє останню європейську путівку на турнір з Уельсом.

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