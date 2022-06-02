"Нехай згорять у пеклі": у РФ влаштували справжню істерику через перемогу збірної України

Збірна України / УАФ, скріншот

Після перемоги збірної України над Шотландією в півфіналі відбору на Чемпіонат світу-2022, російські пропагандист влаштували справжню істерію в ефірі програми "Є тема".

Передача називалася "Украина головного мозга" або "Сльози з Глазго".

В якості запрошеного гостя був блогер Андрій Сидорчик. Коментуючи успіх наших футболістів в Глазго 45-річний пропагандист заявив, що ніяких привітань збірної України з його боку не буде.

"Для мене нейтральна позиція остаточно закінчилася після того, як збірну Росії відсторонили від розіграшу чемпіонату світу на підставі ось цих політичних міркувань. З цього моменту я не хочу бачити збірну України на чемпіонаті світу. Вона цього не заслуговує. Це неспортивно і неправильно", - заявив Сидорчик в ефірі, текстову розшифровку якого наводить kick-or-die.ru.

На прощення блогер порівняв українську команду з "нацистською армією Німеччини часів Другої світової війни".

"Чи виступала добре в роки Великої Вітчизняної війни дивізія СС "Мертва голова"? Напевно, так. Але чи варто було радіти їхнім успіхам? Ні. Для мене збірна України з футболу - така ж дивізія СС "Мертва голова". Я бажаю, щоб вона згоріла в пеклі з усіма, хто її підтримує", – влаштував істерику Сидорчик, показавши непристойний жест.

Україна на ЧС-2022

Нагадаємо, 1 червня Україна обіграла Шотландію 3:1 і зустрінеться у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022 з Уельсом.

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