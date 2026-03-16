Багато новачків: Ребров оголосив склад на вирішальні матчі плейоф до ЧС-2026

Тренерський штаб визначив 26 футболістів основного складу та дев’ять гравців резерву на березневий збір.

Сергій Ребров оголосив склад збірної України

Ребров оголосив склад збірної України на березневі матчі

26 березня Україна зіграє півфінал плейоф відбору на ЧС-2026

Обидва поєдинки пройдуть у Валенсії на "Сьютат-де-Валенсія"

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди на березневі матчі плейоф відбору до Чемпіонат світу з футболу 2026. До основного списку потрапили 26 футболістів, ще дев’ять гравців увійшли до резерву. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

26 березня збірна України проведе півфінальний матч відбірного плейоф проти збірна Швеції з футболу. У разі перемоги "синьо-жовті" 31 березня зіграють у фіналі плейоф із переможцем пари збірна Польщі з футболу — збірна Албанії з футболу.

Якщо ж українці поступляться у півфіналі, того ж дня проведуть товариський матч із командою, яка програє у цьому протистоянні.

Обидві зустрічі Україна проведе у статусі господаря на стадіоні Сьютат-де-Валенсія у місті Валенсія в Іспанія.

Склад збірної України

Воротарі:

Анатолій Трубін (Бенфіка, Лісабон), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк), Руслан Нещерет (Динамо Київ).

Захисники:

Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Максим Таловєров (Сток Сіті), Віталій Миколенко (Евертон), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва — Полісся Житомир).

Півзахисники:

Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Георгій Судаков (Бенфіка), Руслан Маліновський (Дженоа), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — Динамо Київ), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зубков (Трабзонспор).

Нападники:

Владислав Ванат (Жирона), Роман Яремчук (Ліон), Матвій Пономаренко (Динамо Київ).

Резервний список

Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі — Полісся Житомир), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Єгор Назарина (Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Карпати Львів).

Березневі поєдинки стануть ключовими для збірної України у боротьбі за путівку на мундіаль 2026 року. Перемога у плейоф дозволить команді Сергій Ребров пробитися до фінальної частини світової першості.

Збірна України з футболу - новини за темою

Як раніше писав Главред, наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.

Крім того, у понеділок тренерський штаб національної команди України оприлюднить список футболістів, які отримають виклик на матчі плей-оф відбору до чемпіонату світу. Через велику кількість травм у складі збірної до переліку можуть потрапити нові гравці.

Нагадаємо, що через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

