Український школяр заради ЗСУ продав футболку з автографом Роналду: футболіст відреагував

Роналду / УЄФА , facebook.com/SaveUkraineNow

В Івано-Франківську 14-річний підліток Володимир Романчук продав свою найулюбленішу футболку кумира Кріштіану Роналду на благодійному аукціоні, щоб допомогти Збройним силам України.

Про продаж футболки з автографом футболіста на аукціоні повідомила команда координаційного центру Save Ukraine Now.

Футболка з матчу кваліфікації на Євро-2022 між збірними Португалії та України, який відбувся ще 22 березня 2019 року в Лісабоні, була продана за 70 тисяч грн.

Зокрема, на футболці є і автограф знаменитого португальського футболіста-нападника і п'ятикратного володаря "Золотого м'яча".

Хлопчик таким чином хотів зробити свій внесок у перемогу України. Зібрані кошти підуть на закупівлю медикаментів для українських військових.

"Благодійний аукціон завершено! Переможцем став Руслан Карий, який зараз живе в США, зі ставкою в 70 тис. грн! Руслан є переможцем багатьох благодійних аукціонів на підтримку наших військових", - йдеться в повідомленні організаторів аукціону.

Роналду відреагував

Сам Кріштіану Роналду прокоментував продаж своєї футболки на благодійному аукціоні. Він висловив сподівання, що це допоможе Україні завоювати щасливе майбутнє.

"Сподіваюся, що моя футболка з матчу з Україною 2019 року допоможе молодим людям знайти краще майбутнє. Хочу привітати Українську асоціацію футболу з такою акцією. Молюся про мир", - сказав він.

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