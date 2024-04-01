Боксер-путініст Валуєв через недопуск РФ на ОИ накинувся з погрозами на Францію

Микола Валуєв обурився заявою мера Парижа Анн Ідальго, яка виступила проти участі спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024.

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Микола Валуєв вирішив показати свій "патріотизм" / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Скандальний російський екс-боксер і депутат Держдуми РФ Микола Валуєв вирішив вкотре показати вірнопідданське зав зяття. І обурився в коментарі порталу Sport24 нещодавній заяві мера Парижа Анн Ідальго, яка виступила проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024.

За старою традицією путінських пропагандистів, Валуєв вирішив згадати війну між Російською імперією і наполеонівською Францією на початку 1810-х. Путініст-депутат розкритикував Ідальго, назвавши її слова негостинними та пригрозивши черговим нападом на Париж і вбивствами французів.

"Дуже гостинне висловлювання від французів! Ну що я можу відповісти на це? Можу тільки їх усіх привітати з 210-річчям вступу російської армії в Париж. 31 березня 1814 року наші війська відвідали їх з усією російською душею! Більше сказати нічого", - сказав Валуєв.

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"Та от не може знати "чавунна голова" таких слів! Точніше, слова може і знає (не дарма ж плутається стільки років), але сенс для нього - напевно загадковий!", "Смішно читати міркування переможця паркувального охоронця про геополітику", "Коля - відбита голова", - написали вони.

Літні Олімпійські ігри 2024 Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.

Допуск РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, у якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Пізніше затята путіністка і президентка Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - говорила Вяльбе.

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