Танці з зірками 10 ефір: несподіваний зірковий гість, повернення Єфросиніної та сімейні цінності

Чим дивуватимуть зіркові танцюристи в новому випуску кращого розважального шоу.
7 жовтня 2021 року на каналі 1+1 відбудеться прем'єра 10 ефіру головного танцювального шоу України Танці з зірками 2021.
На офіційній сторінці проєкту з'явилися перші подробиці про те, яким буде цей випуск.
Тема 10 ефіру
Тема 10 ефіру танців - сімейний вечір. П'ять пар, що залишилися, виконають по два танці: один програмний, і один з кимось зі своїх рідних.
Ведучий зоряного балкона 10 ефіру
На зоряному балконі цієї неділі пануватиме Маша Єфросиніна. Для телеведучої цей ефір буде наповнений ностальгією, так як сама Єфросиніна в 2018 році виходила на паркет проєкту в якості учасниці.
Зіркова гостя 10 ефіру
У дев'ятому ефірі танців було анонсовано безпрецедентну зміну в правилах шоу: телеглядачі зможуть самі вибирати, хто братиме участь в наступному сезоні проекту.
Однією з найбажаніших зірок на думку глядачів стала актриса Анна Кошмал. Вона вийде на паркет 9 ефіру з Олександром Прохоровим щоб поборотися за місце в наступному сезоні Танців з зірками.
читайте такожЗнаменитостей для наступного сезону Танців з зірками зможуть вибирати глядачі
Раньше Артур Логай розповів, чи ревнує його дружина до партнерки по Танцях з зірками.
Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.
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