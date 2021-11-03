Танці з зірками 10 ефір: несподіваний зірковий гість, повернення Єфросиніної та сімейні цінності

Подробиці 10 ефіру Танців з зірками 2021 / instagram.com/tanci1plus1

7 жовтня 2021 року на каналі 1+1 відбудеться прем'єра 10 ефіру головного танцювального шоу України Танці з зірками 2021.

На офіційній сторінці проєкту з'явилися перші подробиці про те, яким буде цей випуск.

Тема 10 ефіру

Тема 10 ефіру танців - сімейний вечір. П'ять пар, що залишилися, виконають по два танці: один програмний, і один з кимось зі своїх рідних.

Ведучий зоряного балкона 10 ефіру

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На зоряному балконі цієї неділі пануватиме Маша Єфросиніна. Для телеведучої цей ефір буде наповнений ностальгією, так як сама Єфросиніна в 2018 році виходила на паркет проєкту в якості учасниці.

Ведуча зіркового балкону 10 ефіру - Маша Єфросиніна / instagram.com/tanci1plus1

Зіркова гостя 10 ефіру

У дев'ятому ефірі танців було анонсовано безпрецедентну зміну в правилах шоу: телеглядачі зможуть самі вибирати, хто братиме участь в наступному сезоні проекту.

Однією з найбажаніших зірок на думку глядачів стала актриса Анна Кошмал. Вона вийде на паркет 9 ефіру з Олександром Прохоровим щоб поборотися за місце в наступному сезоні Танців з зірками.

Анна Кошмал - зіркова гостя Танців з зірками / instagram.com/tanci1plus1

читайте такожЗнаменитостей для наступного сезону Танців з зірками зможуть вибирати глядачі

Раньше Артур Логай розповів, чи ревнує його дружина до партнерки по Танцях з зірками.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

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