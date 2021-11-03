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"Собаче" життя Сергія Бабкіна: музикант озвучить бульмастифа Джека в серіалі 1 + 1 Джек і Лондон

3 листопада 2021, 14:17

Прем'єра комедійного детектива відбудеться через пару тижнів.

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Комедійний детектив Джек і Лондон отримав зірковий акторський склад / Пресслужба

Вже 15 листопада о 20:45 глядачі 1+1 побачать прем’єру комедійного детективу Джек і Лондон. У серіалі покажуть історію молодого успішного юриста Влада, який заради кар’єри мрії у Лондоні змушений повернутися зі столиці у своє рідне провінційне містечко. Та неочікувано його життя зміниться назавжди, а на додачу собака його рідного брата – Джек, почне з ним… розмовляти. Бульмастифа Джека у сералі озвучить відомий музикант, тренер Ліги сміху та актор Сергій Бабкін.

Пропозиція подарувати свій голос такому цікавому кіноперсонажу одразу захопила Сергія Бабкіна. Як розповів співак, для нього як творчої людини страшенно цікаво озвучити нестандартного героя, стати його голосом.

"Я з натхненням відгукнувся на пропозицію подарувати свій голос герою серіалу "Джек і Лондон". По-перше, тому що ця робота була моїм першим досвідом в озвучуванні тварини, для мене це своєрідний виклик. По-друге, мені як акторові дуже цікавий творчий процес. Не кожен день з'являється можливість озвучити пса", - сказав Сергій Бабкін.

Аби краще вжитися в роль Сергій Бабкін буквально стежив за поведінкою, очима, рухами, аби точно знайти вірну емоцію та зрозуміти, як би це сказав пес.

"Я максимально занурився у процес, шукав нотки, тональність, голосові фарби, щоб це було натурально, органічно та живо. Щоб це був він на 100%, на час озвучення я став ним – Джеком. Я дуже сподіваюсь, що мій персонаж вийде яскравим та об'ємним", - додав Сергій Бабкін.

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Сергій Бабкін намагався максимально вжитися в роль Джека / Пресслужба

Над виробництвом продукту працює продакшн SFERA FILM на замовлення 1+1 у партнерстві з медіасервісом MEGOGO та Київстар ТБ. У серіалі ролі зіграють відомі актори: Дар’я Петрожицька, Остап Ступка, Георгій Поволоцький, Дмитро Белякін, Сергій Калантай, Анастасія Цимбалару, В’ячеслав Гіндін та інші.

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Дар'я Петрожицька та Остап Ступка за кадром Джека і Лондона / Пресслужба

Продюсери від телеканалу 1+1 – Максим Кривицький, Олена Єремєєва, Дарина Жукова та Христина Шкабар. Продюсерка від MEGOGO – Анна Артеменко. Продюсер від SFERA FILM – Дмитро Сафановський, Вадим Червяков. Режисер-постановник – Олександр Ітигілов. Автор сценарію – Марк Лимаренко.

Слідкуйте за новинами 1+1 та не пропустіть прем’єру серіалу Джек і Лондон 15 листопада о 20:45 на 1+1.

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