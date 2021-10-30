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Скандал Гвоздьової та Melovin на "Танцях з зірками" не вщухає: хореограф зробила ще одну заяву

30 жовтня 2021, 11:56

Конфлікт між хореографом та співаком обговорюють вже кілька тижнів.

Гвоздєва, Мэловин
Хореограф та співак вже обмінювалися "люб'язностями" / колаж Главред

Конфлікт між хореографом Ілоною Гвоздьовою та співаком Melovin, який розпочався ще у 5 випуску Танців з зірками 2021, досі не вирішений.

Українська танцівниця прокоментувала конфліктну ситуацію, що виникла між ними та хейт в її бік.

"Чесність зараз не в моді. Хочеш всім подобатися - мовчи і посміхайся. Я не бачу далі сенсу що-небудь коментувати щодо цієї пари. Я все сказала на паркеті в нашому танці. Судячи з усього, крім скандалів і з'ясувань, цій парі на проекті "Танці з зірками" нічим більше займатися і самовиражатися", – розповіла Ілона в коментарі "Сегодня".

читайте такожMelovin жорстко відповів на звинувачення Гвоздьової на Танцях з зіркамиЗа словами хореографа, проект - це непростий період у житті кожної пари. Адже зовсім не просто щотижня вивчати новий танець і боротися за участь – все це, без сумнівів, позначається на емоційному стані артистів.

"Але потрібно мати внутрішній стрижень і досвід, щоб вміти уникнути конфлікту зі своєю зіркою і налаштувати на перемогу. Це дуже складно, дуже", - поділилася Гвоздьова.

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Скандал Гвоздьової та Melovin

У 5 випуску Танців з зірками 2021 Ілона Гвоздьова виступила в якості зіркового судді. Тоді вона розкритикувала пару Melovin і Єлизавети Русиної. Гвоздьова висловила думку про те, що їх пара ніколи не отримує високі бали від суддів через слабкість і вузьконаправленість Русиної, як танцівниці.

Після цього послідували три тижні суперечок між артистами в соціальних мережах. Танець Гвоздьової з Melovin і Русиною в 8 випуску повинен був закрити це протистояння.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.

Автор: Сергій Кущ
viber
Melovin Танці з зірками Ілона Гвоздьова
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