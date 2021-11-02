Солістка групи Kazka Заріцька скинула 20 кіло на "Танцях з зірками": фото до і після

З ефіру в ефір зовнішність співачки вражає все більше.
Солістка українського гурту Kazka Олександра Заріцька схудла на 20 кг за час участі в "Танцях з зірками" на телеканалі "1+1".
"Я думаю, що мінус 20 кг – це тільки початок, тому що я дуже хочу продовжувати танцювати після проекту. Це ті 20 кг, які заважали мені танцювати, я вважаю", – розповіла 29-річна співачка в останньому ефірі шоу.
Танці забирають у зірки багато сил і енергії, і це позначилося на її фігурі.
читайте також"Боюся, що не покличе на побачення": Заріцька зізналася в почуттях до партнера на шоу Танці з зіркамиГлавред пропонує подивитися, як співачка виглядала до і після участі в проекті:
До слова, 31 жовтня вони показали в ефірі шоу "Танці з зірками" віденський вальс. Суддя Влад Яма назвав виконання "цукеркою". Заріцька і Мешков отримали за свій вальс 24 бали.
Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками о 21:00 щонеділі на сайті 1plus1video.
Читайте також:
- Солістка Kazka Олександра Заріцька зізналася в бажанні закінчити кар'єру
- Солістка Kazka Олександра Заріцька пояснила, що означає її квір-зізнання
- Є пірсинг в інтимному місці: учасниця шоу Танці з зірками Заріцька поділилася пікантним секретом
- Партнер Заріцької по паркету на шоу Танці з зірками зізнався їй у своїх почуттях