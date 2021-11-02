Солістка групи Kazka Заріцька скинула 20 кіло на "Танцях з зірками": фото до і після

Олександра Зарицька схудла на 20 кг / instagram.com/kazka.band

Солістка українського гурту Kazka Олександра Заріцька схудла на 20 кг за час участі в "Танцях з зірками" на телеканалі "1+1".

"Я думаю, що мінус 20 кг – це тільки початок, тому що я дуже хочу продовжувати танцювати після проекту. Це ті 20 кг, які заважали мені танцювати, я вважаю", – розповіла 29-річна співачка в останньому ефірі шоу.

Танці забирають у зірки багато сил і енергії, і це позначилося на її фігурі.

читайте також"Боюся, що не покличе на побачення": Заріцька зізналася в почуттях до партнера на шоу Танці з зіркамиГлавред пропонує подивитися, як співачка виглядала до і після участі в проекті:

Після і до проекту / instagram.com/kazka.band

Після і до проекту / instagram.com/kazka.band

Так Олександра виглядала до проекту / instagram.com/kazka.band

До слова, 31 жовтня вони показали в ефірі шоу "Танці з зірками" віденський вальс. Суддя Влад Яма назвав виконання "цукеркою". Заріцька і Мешков отримали за свій вальс 24 бали.

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