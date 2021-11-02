"Люблю": після вильоту з "Танців з зірками" MELOVIN зізнався в почуттях

Melovin покинув танцювальне шоу в минулому ефірі / УНІАН

Співак і екс-учасник шоу "Танці з зірками" MELOVIN зізнався в коханні своїй партнерці по проекту Лізі Русиній.

Відверте зізнання артист зробив на своїй сторінці в Instagram.

"Ода любові до однієї дівчини з одеською кров'ю! Ти занадто прекрасна, і мене це бісить. Люблю", - написав MELOVIN.

Також він опублікував відео, на якому пристрасно цілує Лізу протягом проекту і після оголошення результатів на шоу "Танці з зірками".

читайте такожСкандал Гвоздьової і Melovin на "Танцях з зірками" не вщухає: хореограф зробила ще одну заявуВарто нагадати, що 31 жовтня, відбувся дев'ятий ефір шоу"Танці з зірками 2021". Проект покинули MELOVIN і Єлизавета Русина.

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У прощальній промові Виконавець не стримував емоцій і нецензурно висловився. Артист дякував партнерці та розхвалив її, використавши лайку.

"Я позбувся дуже багатьох страхів тут. Я позбувся соціофобії, тремтіння, коли ти розумієш, що твоя партнерка дуже сильно хвилюється, але ти кажеш: "ти ох**нна. Запікати не вдалося, і це мені дуже подобається, тому що це шоу про чесність, мотивацію і про те, ким можна стати за дев'ять ефірів "Танців з зірками", – поділився зірка.