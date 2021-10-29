Грандіозна прем'єра Світу навиворіт Еквадор: Комаров покаже перші контакти з диким племенем вбивць

Світ навиворіт Еквадор: 1 випуск вже цієї суботи! / instagram.com/komarovmir

Вже цієї суботи, 30 жовтня, о 18:30 на 1+1 відбудеться прем'єра нового сезону Світу навиворіт, який буде присвячений Еквадору.

"Бананова республіка" – саме такі асоціації викликає ця країна у мешканців наших широт. Але екзотичний фрукт далеко не все, чим може здивувати Еквадор.

Насамперед це країна яскравих контрастів, де спекотні джунглі - сусіди снігових вершин Анд, а поруч з великими містами досі живуть дикі племена, готові вбивати за вторгнення на свої землі. Еквадор - країна свободи та безумства, де стерта грань між добром та злом. Тут є все – від пухнастих лам та безтурботних ковбоїв "чаграс" на вершинах гір, до незвичайних індіанських ритуалів та легальної найдавнішої жіночої професії.

У новому сезоні Дмитро Комаров покаже Еквадор, про який мало хто знає. Він вирушить до найвіддаленіших куточків еквадорської Амазонії, щоб познайомитися з унікальними традиціями та ритуалами індіанців із племінної групи ваорані. Їх називають найжорстокішими з усіх племен сучасності.

Команда проєкту неодноразово була в гостях у різних племен, але такого, як в Еквадорі, не зустрічала ще ніде. Саме тут Дмитру Комарову вдалося знайти людей, які зробили еволюційний стрибок, на який решті людства знадобилися мільйони років. Адже племена ваорані ще якихось півстоліття тому були зовсім неконтактними, ходили без одягу та вбивали списами чужинців, а сьогодні багато представників цього народу користуються смартфонами та здобувають освіту в університетах.

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"Можливо й сьогодні індіанці ваорані ховалися в лісах, якби на цих землях у 1950-х роках не знайшли нафту. Саме після цього і відбулися перші контакти індіанців із зовнішнім світом. Усіх, хто приходив на пошуки нафти в ці ліси, просто вбивали без попередження. Нафтовики поступатися не хотіли. Почалася справжня війна. Тоді й були зроблені перші спроби звернути ваорані до християнства і пояснити їм головну заповідь "не вбий". Частково із деякими групами ваорані вдалося домовитися. Зараз вони ходять у джинсах, живуть у містах та здобувають освіту. Але залишилися й ті, хто не захотів виходити на контакт та продовжує нападати на чужинців. У цій експедиції ми ще маємо зіткнутися зі свідками і навіть жертвами подібних нападів. Щобільше, ми поговоримо й із самими вбивцями", - розповів Дмитро Комаров.

Нафтові поклади Еквадорських джунглів відкрили дикі племена ваорані для всього світу / instagram.com/komarovmir

Неконтактні племена, як і раніше, тримають у страху кожного, хто наважується на подорож до тропічного лісу. Кількість таких індіанців невідома, але випадки нападу – не поодинокі.

Команда Світу навиворіт вирушає в дуже небезпечний та тривалий шлях через еквадорську Амазонію, щоб знайти одне з племен ваорані. Дмитро Комаров намагатиметься дізнатися, як вони адаптувалися до нових умов і чому шкодують про своє рішення вийти на контакт із цивілізованим світом.

Подорож почнеться з міста Кока, звідки на човні команда вирушить до найвіддаленіших куточків еквадорських джунглів. Незважаючи на те, що самої річки Амазонки тут немає, її численні притоки та непрохідні ліси приховують безліч небезпек. Дорога до племені займає не менше двох днів в один бік, а сам шлях лежить через території неконтактних племен – тагаєрі та тароменане, які ховаються невеликими групами та можуть атакувати будь-якої миті. Супроводжувати команду в цій подорожі будуть представники самого племені ваорані – гід Гінто та його син Мігель. Саме вони знають, як не стати жертвами неконтактних племен та які ділянки джунглів найнебезпечніші.

Мігель і Гінто - представники племені ваорані / instagram.com/komarovmir

Вже у першому випуску сезону телеглядачі побачать унікальне інтерв'ю, в якому Гінто поділиться спогадами про перший контакт його племені з цивілізацією. Він згадає, як вперше побачив літак, який одноплемінники закидали списами, прийнявши за "оремое", що мовою племені означає "монстр" чи "привид", розповість, що відчував у той момент, і як у 20 років дізнався, що у світі є інші люди, окрім його народу. Крім того, Гінто поділиться, чому контактні ваорані намагаються відстояти своє право на кровну помсту, самосуд та вбивство у сучасному Еквадорі.

Як живуть сьогодні індіанці ваорані, чому шкодують про контакт з цивілізацією, а також напади неконтактних племен та інші небезпеки Амазонії – дивіться у прем'єрному випуску "Світу навиворіт" про Еквадор 30 жовтня о 18:30 на 1+1.