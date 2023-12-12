Вони зрадили Україну: топ зірок-запроданців, які гастролюють у Росії

Наприклад, артистка Анна Асті поїхала в Росію вже після початку повномасштабного вторгнення.

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Зірки зрадили Україну в найважчий час / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Деякі українські зірки, які виїхали з України в Росію і не коментують загарбницьку війну, замінили в ефірах опальних російських знаменитостей, вимушених покинути Батьківщину після того, як підтримали Україну. ЗМІ дізналися, як сьогодні живуть в РФ зірки, які зрадили Україну.

Жанна Бадоєва

Ведуча народилася в Литві, з родиною переїхала до Києва. Саме в Україні вона почала кар'єру і стала відомою - після шоу "Орел і Решка". Зараз зірка живе в Москві, але ніяк не коментує події навколо України і РФ. Бадоєва не вилазить з ефірів на росТБ і замінила Максима Галкіна у шоу "Лучше всех".

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"Я працююу розважальному слоті. Я в принципі розважаю людей з усього світу", - відповідала Бадоєва на питання, чи цікавиться її діяльністю у Росії Україна.

24 лютого Бадоєва опублікувала в Instagram пост з підтримкою України, але вже незабаром його видалила. Пізніше додала, що турбується про родичів.

Регіна Тодоренко

Інша зірка "Орла і Решки" одеситка Регіна Тодоренко теж проживає в Росії і бере участь у проектах путінського НТВ. Телеведуча скаржилася, що не може висловити своєї позиції щодо війни, щоб не сваритися з чоловіком-росіянином Владом Топаловим.

Ані Лорак

Ще одна українка, яка живе в Росії. Зірка постійно підкреслювала, що її творчість "поза політикою", що для України під час війни є неприйнятною позицією, підкреслюють журналісти. Хоча ще в 2008 році Ані Лорак представляла Україну на Євробаченні.

На початку повномасштабного вторгнення Лорак заїкнулася про війну, але після того, як концерти співачки почали скасовувати по всій Росії, дала велике інтерв'ю.

"Спершу тебе всю трясе. Але потім ти розумієш, що тобі треба жити... Ти хто? Ти артист, так. Треба збиратися, тому що на тебе всі дивляться і ти - джерело сили", - говорила тоді Лорак.

Анна Асті (Дзюба)

Співачка одна з небагатьох, хто виїхав до Росії вже після початку повномасштабного вторгнення. Журналісти підкреслюють, що зірці навіть довелося якийсь час сидіти в бомбосховищі, але на рішення підзаробити в Москві це не вплинуло. Про війну вона не говорить.

Лоліта

Лоліта Мілявська також народилася в Україні і тут же починала свою кар'єру. Незважаючи на те, що сама співачка вже давно позбулася українського громадянства, в Києві жила її мати і дочка, яких вона евакуювала після 24 лютого.

Таїсія Повалій

Зірка не тільки не мовчить, а й підтримує війну проти України. Вона відкрито захоплюється Путіним. На останньому "Блакитному вогнику" зрадниця співала українською, що в Україні сприйняли за особливий цинізм. Тоді в новорічну ніч в країні також була повітряна тривога.

Поки одні зірки заробляють в Росії, інші віддають життя за Україну. 11 грудня український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта.

Андрій Павленко пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Він був добровольцем і служив у ЗСУ. Мав одне поранення, був тричі контужений.

У цьому місяці після важкого поранення на фронті також помер герой фільму "Максим Оса і золото Песиголовця", актор Василь Кухарський.

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