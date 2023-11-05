Зірку 'Сутінок' і 'Бетмена' запідозрили у таємному батьківстві: його видала одна деталь

Обраниця голлівудського актора - зірки "Сутінок" - Роберта Паттінсона С'юкі Вотергаус, схоже, вагітна. Журналісти Daily Mail випадково сфотографували дівчину з "животиком", коли та прогулювалася з Робертом вулицями Лос-Анджелеса.
Пара закоханих, яка разом вже 5 років, не робила ніяких офіційних заяв. Не було і ніяких згадок про імовірну вагітність Вотергаус, зауважують журналісти.
На опублікованих світлинах папараці С'юкі у чорному светрі на блискавці від Burberry і спортивних шортах сірого кольору. Лук дівчина підкреслила парою чорних кросівок і кепкою бежевого тону.
Втім, коханій Паттінсона не вдалося приховати округлого животика, що підштовхнуло журналістів до здогадок про вагітність обраниці голлівудського актора.
Що відомо про роман Паттінсона і Вотергаус
Вотергаус і Паттінсон разом з 2018 року, але публіці вони у цьому зізналися тільки торік - коли разом відвідали захід.
Пара не любить публічність, тож усі ключові події спільного життя тримає у таємниці.
Паттінсон дебютував у 2004 році. Найпомітніші кінокартини з ним відтоді - "Гаррі Поттер і Кубок Вогню", "Сутінки", "Бетмен", "Маяк" тощо.
Вотергаус, своєю чергою, відома насамперед своєю модельною кар'єрою, але мала досвід роботи у ТБ-шоу. Також знімалася у фільмах "З любов'ю, Розі", "Гордість та упередження і Зомбі".
Вас також можуть зацікавити новини:
- Суперфінал Голосу країни-13: де дивитись прямий ефір та як голосувати за учасників
- Поки мама "на чілі", донька спить у тумбочці: кадри з шоу "Моя суперродина"
- Оновлений хіт Кароль та допомога ЗСУ від Януковича: чим здивує Вечірній Квартал у нових концертах