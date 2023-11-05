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Зірку "Сутінок" і "Бетмена" запідозрили у таємному батьківстві: його видала одна деталь

Яна Ставська
5 листопада 2023, 15:56
Зіркова пара не любить публічність, тому тримає у секреті усі ключові події спільного життя.
Зірку 'Сутінок' і 'Бетмена' запідозрили у таємному батьківстві: його видала одна деталь
У Паттінсона може з'явитися дитина - це буде його первісток / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Обраниця голлівудського актора - зірки "Сутінок" - Роберта Паттінсона С'юкі Вотергаус, схоже, вагітна. Журналісти Daily Mail випадково сфотографували дівчину з "животиком", коли та прогулювалася з Робертом вулицями Лос-Анджелеса.

Пара закоханих, яка разом вже 5 років, не робила ніяких офіційних заяв. Не було і ніяких згадок про імовірну вагітність Вотергаус, зауважують журналісти.

На опублікованих світлинах папараці С'юкі у чорному светрі на блискавці від Burberry і спортивних шортах сірого кольору. Лук дівчина підкреслила парою чорних кросівок і кепкою бежевого тону.

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Втім, коханій Паттінсона не вдалося приховати округлого животика, що підштовхнуло журналістів до здогадок про вагітність обраниці голлівудського актора.

Що відомо про роман Паттінсона і Вотергаус

Вотергаус і Паттінсон разом з 2018 року, але публіці вони у цьому зізналися тільки торік - коли разом відвідали захід.

Пара не любить публічність, тож усі ключові події спільного життя тримає у таємниці.

Паттінсон дебютував у 2004 році. Найпомітніші кінокартини з ним відтоді - "Гаррі Поттер і Кубок Вогню", "Сутінки", "Бетмен", "Маяк" тощо.

Вотергаус, своєю чергою, відома насамперед своєю модельною кар'єрою, але мала досвід роботи у ТБ-шоу. Також знімалася у фільмах "З любов'ю, Розі", "Гордість та упередження і Зомбі".

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Роберт Паттінсон новини кіно
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