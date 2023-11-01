Оновлений хіт Кароль та допомога ЗСУ від Януковича: чим здивує Вечірній Квартал у нових концертах

Нові жарти та надихаючі номери вже незабаром на 1+1 Україна.

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Прем’єра нових концертів Вечірнього Кварталу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/1plus1_ua

4 та 11 листопада о 19:30 на 1+1 Україна відбудеться прем’єра нових концертів Вечірнього Кварталу. У цих випусках глядачі побачать абсолютно нові жарти та номери. Актори Вечірнього Кварталу та Жіночого Кварталу підійматимуть настрій актуальним гумором.

В одному з номерів на сцені Кварталу з’явиться колишній президент Віктор Янукович у виконанні Олександра Пікалова. У гумористичній мініатюрі президент-втікач вирішить допомогти ЗСУ і зробить це досить оригінально.

"Будемо жартувати і на військову, і на побутову тематику, та обов'язково будемо дякувати військовим і у номерах, і поза ними, тому що це все ми робимо заради них. Бо коли ми приїжджаємо з виступами на прифронтові території, на "нуль", від військових ми постійно чуємо запити на новий контент", - коментує художній керівник Вечірнього Кварталу Євген Кошовий.

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Не обійдеться і без музичних номерів. Глядачі почують оновлену версію одного з хітів Тіни Кароль у виконанні "кварталівців". А також на сцені Вечірнього Кварталу співатимуть молоді українські виконавці, серед яких: Lida Lee, ENLEO, гурт Nazva та Parfeniuk. Їхні виступи довершать вечори гумору та допоможуть ненадовго відволіктися від подій, які щодня оточують кожного з нас.

Це перший від початку повномасштабного вторгнення концерт-телезйомка Кварталу, на який глядачі мали можливість придбати квитки. А виручені кошти пішли на благодійність - "кварталівці" придбали 7 квадроциклів для ЗСУ.

За традицією, серед глядачів у залі також були герої нашого сьогодення – військові, медики, працівники ДСНС, поліцейські та працівники інших служб, які щодня наближають нашу перемогу.

Дивіться нові концерти Вечірнього Кварталу 4 та 11 листопада, о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна.

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