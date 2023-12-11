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На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко

Анна Підгорна
11 грудня 2023, 12:28
З перших днів війни Павленко був на фронті та ніс вірну службу до останнього подиху.
На фронті загинув відомий український актор Андрій Павленко
Помер Андрій Павленко / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/andrej.pavlenko

Український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від окупанта. Про це повідомила його дружина Дар’я Орєхова.

"Війна нікого не шкодує... війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Р.S. я буду дуже сумувати за тобою коханий...", - пише невтішна вдова.

Слова співчуття висловив також Олексій Арестович, який був для загиблого колегою по театру "Чорний квадрат", а також кумом - Павленко хрестив його старшу доньку: "Вчора помер один з найяскравіших зірок театру "Чорний квадрат" Андрій Павленко. ... Стільки років пліч-о-пліч на одній сцені, а "ЧК" - більше, ніж сім'я. Неначе вирвали шматок з життя".

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Андрій Павленко пішов на фронт у перші дні повномасштабної війни. Він був добровольцем і служив у ЗСУ. Мав одне поранення, був тричі контужений.

За свою кар'єру він зіграв понад 69 ролей, в театрі, кіно і серіалах. Серед найвідоміших "Жіночий лікар", "Лист очікування", "Дев’ять життів Нестора Махна", "Пристрасті за Чапаєм", "Перевертень у погонах", "Фото на документи", "Сашка", "1941" та ін.

Раніше стало відомо про смерть головного героя фільму "Максим Оса і золото Песиголовця", актора Василя Кухарського. 42-річний артист отримав важке поранення на фронті.

Також Перший український театр для дітей та юнацтва повідомив про смерть української зірки фільму "Д'артаньян і три мушкетери", актора Сергія Кустова.

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