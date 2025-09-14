Фермер-українець у США виростив гігантський соняшник і потрапив до Книги рекордів

Насіння соняшнику, що побив світовий рекорд, було отримано від німецького селекціонера Буркхарда Гренделя.

З'явився рекордний соняшник / Колаж: Главред, фото: Pixabay/PonVintage, Pixabay/TheOtherKev

У США виростили соняшник висотою 10,90 метра

Новий рекордсмен отримав ім'я "Конюшина"

Алекс Бабич, уродженець України, увійшов до Книги рекордів Гіннеса після того, як на своїй ділянці в штаті Індіана (США) виростив соняшник заввишки 10,90 метра.

Це найвищий соняшник із коли-небудь зареєстрованих, повідомляє офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса.

Досвід і натхнення

Бабич займається вирощуванням соняшників уже сім років. Він не лише захоплений цим процесом, а й глибоко обізнаний з особливостями культивування цих рослин - особливо з огляду на те, що соняшник є національним символом України.

Раніше Алекс уже ставав володарем національного рекорду в США, виростивши рослину заввишки 7,67 метра у 2022 році. А 2024 року він зумів отримати 10 екземплярів, кожен з яких перевищував 6 метрів.

Походження рекордної рослини

Насіння соняшнику, який побив світовий рекорд, було отримано від німецького селекціонера Буркхарда Гренделя. У 2024 році він виростив квітку висотою 8,58 метра, яка стала другою за висотою в історії.

"Конюшина" і сімейна історія

Новий рекордсмен отримав ім'я "Конюшина" - на честь сина Алекса, Кінаї. Хлопчик часто знаходив чотирилисті конюшини на подвір'ї і клав їх на рослину як символ удачі.

"Ми молимося за закінчення війни. Сподіваємося, що цей рекорд надихне потрібних людей. Минуло вже достатньо часу", - поділився Бабич.

Що далі

Перед початком сезону Алекс пообіцяв дружині, що якщо встановить світовий рекорд, то візьме перерву на один рік, щоб влітку 2026 року сім'я могла вирушити в похід і відпочити від змагань.

Офіційна реєстрація рекорду відбулася 3 вересня 2025 року, і таким чином Бабич побив попередній рекорд, що належав Гансу-Петеру Шифферу з Німеччини. Його соняшник, вирощений понад 10 років тому, сягав 9,17 метра.

