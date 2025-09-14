Рус
Фермер-українець у США виростив гігантський соняшник і потрапив до Книги рекордів

Олексій Тесля
14 вересня 2025, 11:55
45
Насіння соняшнику, що побив світовий рекорд, було отримано від німецького селекціонера Буркхарда Гренделя.
Соняшник
З'явився рекордний соняшник / Колаж: Главред, фото: Pixabay/PonVintage, Pixabay/TheOtherKev

Ви дізнаєтеся:

  • У США виростили соняшник висотою 10,90 метра
  • Новий рекордсмен отримав ім'я "Конюшина"

Алекс Бабич, уродженець України, увійшов до Книги рекордів Гіннеса після того, як на своїй ділянці в штаті Індіана (США) виростив соняшник заввишки 10,90 метра.

Це найвищий соняшник із коли-небудь зареєстрованих, повідомляє офіційний сайт Книги рекордів Гіннеса.

відео дня

Досвід і натхнення

Бабич займається вирощуванням соняшників уже сім років. Він не лише захоплений цим процесом, а й глибоко обізнаний з особливостями культивування цих рослин - особливо з огляду на те, що соняшник є національним символом України.

Раніше Алекс уже ставав володарем національного рекорду в США, виростивши рослину заввишки 7,67 метра у 2022 році. А 2024 року він зумів отримати 10 екземплярів, кожен з яких перевищував 6 метрів.

Походження рекордної рослини

Насіння соняшнику, який побив світовий рекорд, було отримано від німецького селекціонера Буркхарда Гренделя. У 2024 році він виростив квітку висотою 8,58 метра, яка стала другою за висотою в історії.

Скріншот
/ guinnessworldrecords.com

"Конюшина" і сімейна історія

Новий рекордсмен отримав ім'я "Конюшина" - на честь сина Алекса, Кінаї. Хлопчик часто знаходив чотирилисті конюшини на подвір'ї і клав їх на рослину як символ удачі.

"Ми молимося за закінчення війни. Сподіваємося, що цей рекорд надихне потрібних людей. Минуло вже достатньо часу", - поділився Бабич.

Що далі

Перед початком сезону Алекс пообіцяв дружині, що якщо встановить світовий рекорд, то візьме перерву на один рік, щоб влітку 2026 року сім'я могла вирушити в похід і відпочити від змагань.

Офіційна реєстрація рекорду відбулася 3 вересня 2025 року, і таким чином Бабич побив попередній рекорд, що належав Гансу-Петеру Шифферу з Німеччини. Його соняшник, вирощений понад 10 років тому, сягав 9,17 метра.

Експерти назвали 5 отруйних рослин України

Борщівник Сосновського - зовні нагадує кріп, але становить серйозну небезпеку. Це велика рослина з зонтикоподібними суцвіттями і потужним стеблом. Білена чорна - на перший погляд може бути схожа на лісову орхідею. Досягає висоти до 1,5 метра. Найчастіше її можна зустріти поблизу водойм. За формою нагадує моркву з білими дрібними квітками, зібраними в парасольку. Наперстянка пурпурова - красива, але вкрай отруйна рослина. Автор попереджає про небезпеку при контакті. Аконіт - теж належить до отруйних видів. Зазвичай росте на берегах річок, у гірських луках, а також уздовж доріг.

Дивіться відео - як виростити соняшник:

Раніше повідомлялося про те, яку рослину потрібно поставити біля вікна. Існують такі кімнатні рослини, які видаляють токсини і відлякують цвіль.

Раніше Главред писав, які рослини потребують обрізки у вересні і як це зробити правильно.

Також ми писали про те, що не можна робити з полуницею у вересні. Виявляється, якщо обрізати її у вересні, то кущі ослабнуть. Рослина погано перезимує, а коріння може вимерзнути. У результаті знизиться врожайність.

Про джерело: Книга рекордів Гіннеса

"Світові рекорди Гіннеса" (до 2000: "Книга рекордів Гіннеса") — довідник, який виходить щорічно та містить всесвітньо визнану колекцію світових рекордів, як людських досягнень, так і екстремальних фактів природи. Тепер "Книга рекордів Гіннеса" є виданням з найбільшим накладом із усіх книжок (за винятком Біблії), захищених копірайтом — факт, який відзначено записом у Книзі рекордів Гіннеса. 1 жовтня 2013 року загальний тираж екземплярів, проданих із 1955 року, склав більше 130 млн копій, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Книга рекордів Гіннесса світовий рекорд
