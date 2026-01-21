Рус
Ексглава "Укренерго" загинув прямо на підстанції - ЗМІ назвали причину смерті

Юрій Берендій
21 січня 2026, 15:41
Досвідчений енергетик та колишній голова НЕК "Укренерго" Олексій Брехт загинув від ураження струмом на підстанції під час виконання службових обов’язків.
Ексглава 'Укренерго' загинув прямо на підстанції - ЗМІ назвали причину смерті
Від удару струму загинув ексочільник Укренерго / Колаж: Главред, фото: Міненерго, УНІАН

Сьогодні, 21 січня, екс-глава НЕК "Укренерго" Олексій Брехт загинув внаслідок ураження струму на одній із підстанцій. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на власні джерела.

"Він загинув від ураження струмом на одній з підстанцій "Укренерго"", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Олексія Брехта

Зазначається, що Олексій Брехт із 5 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови правління НЕК "Укренерго" на підставі рішення наглядової ради компанії. У вересні 2024 року було ухвалено рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника підприємства, після чого виконання обов’язків очільника поклали на Брехта.

Свою професійну діяльність він розпочав у 1999 році на Київській гідроакумулювальній електростанції.

У період з 2011 по 2016 роки працював у НЕК "Укренерго", де відповідав за напрями стратегічного розвитку компанії, процеси євроінтеграції та формування технічної політики.

Олексій Брехт мав інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції", яку здобув у Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Реакція Міненерго

Міністерство енергетики України у своєму офіційному повідомленні підтвердило смерть Олексія Брехта

"Енергетична галузь України зазнала непоправної втрати. Обірвалося життя Олексія Брехта, члена правління НЕК "Укренерго" – людини, яка понад чверть століття віддала служінню світлу, пройшовши гідний і чесний шлях від інженера до очільника системного оператора. Випускник Київської політехніки, він розпочав свою кар'єру ще у 1999 році на Київській ГАЕС", - вказується у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що в один із найскладніших періодів для країни, коли противник намагався залишити Україну без світла, Олексій Брехт узяв на себе надзвичайно велику відповідальність. Працюючи тимчасово виконуючим обов’язки голови правління НЕК "Укренерго" у 2024–2025 роках, а згодом координуючи експлуатацію та відновлення енергомереж, він доклав максимум зусиль для збереження стабільної роботи системи. У відомстві підкреслили, що його роль у забезпеченні стійкості об’єднаної енергосистеми України є надзвичайно вагомою.

"Ми запам’ятаємо Олексія Олександровича Брехта як мудрого керівника, талановитого енергетика та людину сталевої волі, яка до останнього подиху залишалася вірною своїй справі. Міністерство енергетики висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всьому колективу НЕК "Укренерго". Це наш спільний біль. Світла пам’ять", - резюмували в Міненерго.

Реакція Укренерго

В "Укренерго" зазначили, що Олексій Брехт загинув на місці, де вважав своїм обов’язком перебувати, аби якнайшвидше відновити електропостачання для людей. Уже другий день поспіль Олексій Олександрович особисто координував роботи з відновлення на одному з енергооб’єктів, який нещодавно зазнав ворожої атаки.

"Олексієві Брехту було 47 років. Понад 24 із них він віддав роботі в "Укренерго". У кар’єрі було багато різного досвіду і посад – від керівника Служби перспективного розвитку Центральної енергосистеми до роботи диспетчером та керівником Диспетчерської служби. В останні роки Олексій Брехт відповідав за експлуатацію, відновлення, захист і розвиток мережі системи передачі. А у 2024-2025 роках виконував обов’язки голови Правління компанії. Нам бракуватиме Олексія Брехта особливо. Його досвід, енергія, готовність підказати і допомогти – завжди підтримували нас у найважчі часи. Його уміння знаходити нестандартні рішення під час вирішення найскладніших завдань – завжди надихало", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у столиці зафіксовано трагічні випадки серед працівників аварійних бригад. народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко повідомив, що двоє слюсарів померли через сильне перевантаження. У багатьох співробітників також виявили обмороження та ознаки серйозного психологічного виснаження.

Згобдом, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що один із таких випадків стався 19 січня в Києві — під час виконання робіт у квартирі житлового будинку помер 60-річний слюсар.

Ще одна трагедія сталася ввечері 15 січня, коли під час розвантаження обладнання генератора для забезпечення теплом житлових будинків загинув працівник комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

