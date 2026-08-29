Масштабна пожежа та детонації під Києвом: є загиблі та поранені - нові деталі трагедії

Слідство з'ясовує, чи законно на території підприємства перебували вибухонебезпечні матеріали та хто ухвалював ці рішення.

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Вибухи в Бучанському районі / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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Удар дрона по підприємству в Милі спричинив детонацію

Є загиблі, кількість жертв ще не встановлена

Знищено один будинок, ще сім пошкоджено

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Російська атака на підприємство у селі Мила Бучанського району на Київщині спричинила детонацію, внаслідок якої є загиблі та поранені. Точна кількість жертв досі не встановлена, про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв", - повідомив Ткаченко.

За хронологією, яку наводить Офіс генерального прокурора, удар стався ввечері 28 серпня.

"За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється. На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Наслідки вибухів вийшли далеко за межі промислового майданчика. Відомо про п'ятьох постраждалих, у районі повністю зруйновано один приватний житловий будинок, ще сім будівель дістали пошкоджень. Понівечені також пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

Прокуратура перевіряє дії посадовців

Правоохоронці розслідують не лише сам факт удару, а й те, що саме перебувало на території об'єкта в момент прильоту. Провадження відкрили за статтею 367 Кримінального кодексу - службова недбалість.

Слідчі мають встановити причини та умови, які могли суттєво посилити наслідки атаки. Зокрема, перевірять законність розміщення та зберігання на підприємстві вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів і погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення.

Повторення трагедії

Ситуацію прокоментував і Сергій Корецький, за словами якого до ліквідації наслідків залучені всі необхідні сили та засоби.

"Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія комбінує різні типи ударів, щоб перевантажити ППО

Главред писав, що за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики Павла Лакійчука, окупаційні війська чергують два основні сценарії атак.

Мета обох підходів однакова - максимально розтягнути можливості української протиповітряної оборони. А перший, концентрований варіант атаки полягає в тому, що ворог зосереджує зусилля на одному напрямку.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об'єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об'єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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