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Під Києвом гримлять вибухи: нові подробиці потужної пожежі з детонацією

Олексій Тесля
29 серпня 2026, 00:59
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На території підприємства стався вибух, після чого виникла масштабна пожежа та почалася детонація.
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Наслідки обстрілів на Київщині / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • На території одного з підприємств сталося падіння або влучання БПЛА
  • На місці удару безпілотника виникла масштабна пожежа та почалася детонація

П’ятеро людей постраждали внаслідок атаки РФ на підприємство в селі Міла Бучанського району Київської області, де після падіння або влучання безпілотника виникла масштабна пожежа та почалася детонація.

За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 на території одного з підприємств у селі Міла сталося падіння або влучення безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється, після чого виникла масштабна пожежа та почалася детонація, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"Прокуратура розслідує обставини детонації на території підприємства та дії відповідальних посадових осіб… Станом на 23:09 відомо про п’ятьох постраждалих. У результаті події в Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежну машину та пансіонат для людей похилого віку", – зазначається в повідомленні.

Слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли істотно погіршити її наслідки.

Зокрема, перевірятиметься законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення.

Під Києвом гримлять вибухи: нові подробиці потужної пожежі з детонацією
/ Главред

У Києві обмежили рух через детонацію

У зв’язку з ситуацією на трасі Київ – Чоп (М-06) у столиці частково обмежили рух усіх транспортних засобів по проспекту Берестейському та Великій Кільцевій дорозі у напрямку Житомира, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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/ Нацполіція

За його словами, рух транспортних засобів на цих ділянках поновлюється періодично, у міру можливості.

"У зв’язку з ситуацією на трасі Київ–Чоп (М-06): частково обмежується рух усіх транспортних засобів: по проспекту Берестейському та Великій Кільцевій дорозі у напрямку міста Житомира", – зазначається в повідомленні.

Знімок екрана
/ Нацполіція

Що передувало

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький, коментуючи ворожий удар по складських приміщеннях у Бучанському районі Київської області, заявив, що трагедія у Вишневому не стала уроком, і наголосив на необхідності суворого покарання винних.

Вибухи на Київщині: важливі деталі

У Київській області після російської атаки виникли пожежі та пролунали вибухи. Один з інцидентів стався у Бучанському районі, де загорілися складські приміщення. На тлі загоряння триває детонація.

Також повідомлення про вибухи та пожежі надходять із району траси Київ – Житомир. У зв’язку з наслідками атаки автомобілістам рекомендують, за можливості, обирати інші маршрути та уникати потенційно небезпечної ділянки дороги.

Про наслідки удару по складській інфраструктурі повідомив Сергій Корецький. За попередньою інформацією, загоряння почалося після влучання, після чого на території об’єкта сталася детонація.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об'єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об'єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про джерело: Національна поліція України

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