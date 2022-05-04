Помста за ліквідацію штабу під Ізюмом: командири РФ женуть орків у "м'ясорубку"

Солдатів РФ змушують йти в атаку / facebook.com/Mikokuk

На Ізюмському напрямку командири окупаційних підрозділів змушують своїх підлеглих йти в наступ, погрожуючи в'язницею.

Як розповів боєць Легіону Свободи Руслан Андрійко в ефірі інформаційного телемарафону, моральний стан противника надзвичайно пригнічений, вони бояться йти в серйозний наступ, діють невеликими групами.

У той же час було вже кілька критичних днів, коли орків силою вели в атаку: "І вони просто кидали свою техніку, кидали зброю. Це все було з матюками, дуже жорстко їм погрожували кримінальними справами, в'язницею, але моральний стан їх... знаходиться на дуже низькому рівні".

Він додав, що в регіоні б'ються підготовлені російські військові з хорошою технікою.

"За нашими даними, тут знаходяться не звичайні їх "бомжі", яких вони зганяють в Україну з усієї Росії, а фахівці з хорошою технікою", - сказав Андрійко.

Він також зазначив, що окупанти намагаються помститися за знищення в Ізюмі їхнього штабу, ліквідацію їхнього керівництва.

"Очевидно, як після того, як в Ізюмі був знищений штаб рашистів, були знищені діючі генерали, вони захочуть помститися за це... вже це загострення відчувається", - сказав Андрійко.

Він повідомив, що вчора російські війська вперше скинули на місто Барвінкове касетні бомби, в результаті чого багато цивільних отримали поранення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області під Ізюмом в результаті вибуху в районі штабу 2 армії міг отримати поранення начальник генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов. Високопоставлений російський воєначальник-окупант раніше прибув в район бойових дій, щоб особисто командувати наступом на Слов'янськ Донецької області.

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