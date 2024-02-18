Що потрібно з'їсти 19 лютого, щоб бути здоровим увесь рік: важливі прикмети дня

Що не можна робити 19 лютого. Дуже серйозні прикмети і заборони, які вбережуть від втрати удачі.

https://glavred.net/primety/chto-nuzhno-sest-19-fevralya-chtoby-byt-zdorovym-ves-god-vazhnye-primety-dnya-10542854.html Посилання скопійоване

Що не можна робити 19 лютого / фото: pixabay

19 лютого церква вшановує пам'ять апостолів Архипа і Филимона. Вони були двома із сімдесяти учнів, яких Ісус Христос посилав проповідувати Євангеліє. Архип був єпископом у Фригії, а Филимон - Галі.

Вони обидва були сподвижниками апостола Павла. У будинку Филимона та Архипа проводилися таємні богослужіння. Під час одного з них їх схопили. Спочатку святих били камінням і довго катували, різали ножами. Архипа розтягнули на землі, а Филимона зарили в землю до пояса і кам'янили.

Що можна робити 19 лютого

Цього дня потрібно робити добрі справи. Тоді доля подякує сторицею.

Цього дня варто одягати святковий чистий одяг. Предки вірили, що так вони закликають весну.

Цього дня потрібно спекти круглий коровай. Кожен член родини має з'їсти по шматочку, який відламають руками. Вважається, що це дасть змогу залишатися здоровими.

Що не можна робити 19 лютого

1. Не можна 19 лютого відмовляти в допомозі нужденним. Інакше цілий рік доведеться жити без удачі.

відео дня

2. Не можна 19 лютого носити важкі речі. Інакше в життя увірвуться важкі часи.

3. Не можна 19 лютого нікому мстити і заздрити. Предки вірили, що це може притягнути серйозні проблеми.

Прикмети 19 лютого

Якщо цього дня лежить сніг, то весна прийде нескоро.

Якщо цього дня пливуть білі хмари, то погода буде вітряною.

Якщо цього дня посилився мороз, то весна буде спекотною і пізньою.

Якщо цього дня веселка, то весна буде дощовою.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.