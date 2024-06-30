4 суворі заборони, які не можна порушувати: важливі прикмети 1 липня

Що можна робити 1 липня. Прикмети і заборони, які вбережуть від біди і втрати благополуччя.

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Що не можна робити 1 липня / фото: УНІАН

1 липня церква вшановує пам'ять святих чудотворців і безсрібників Косьми і Дам'яна. Як повідомляє Главред, вони народилися в Римській імперії в християнській родині. Брати здобули медичну освіту і стали лікувати хворих. Їх називали безсрібняками, оскільки вони допомагали ближнім безплатно і лікували не тільки фізичне тіло, а й душу.

Косма і Дам'ян зцілили багатьох людей, чим і прославилися. За часів переслідувань християн за часів імператора Діоклетіана, братів було заарештовано. Їх намагалися змусити зректися віри і поклонитися язичницьким богам, але ті відмовилися. Брати поплатилися за це і зазнали жорстких тортур і страти. Мощі святих стали місцем численних паломництв, біля них продовжують траплятися чудеса зцілення.

Що можна робити 1 липня

Цього дня варто помолитися. У святих просять про зцілення від різних хвороб.

Цього дня потрібно зварити малинове варення і зробити заготовки на зиму з аґрусу. Ці ягоди набувають цілющих властивостей і допоможуть вилікуватися від різних хвороб.

У цей день можна грати весілля. Предки вірили, що цей шлюб буде довгим і щасливим.

Цього дня потрібно попросити вибачення у тих, кого ви могли образити.

У цей день варто приділити час прибиранню. Також потрібно викинути все старе, непотрібне і зламане.

Що не можна робити 1 липня

1. Не можна 1 липня заздрити комусь. Інакше ви нічого не досягнете.

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2. Не можна 1 липня займатися фізичною працею. Предки вірили, що це призведе до нескінченної появи нових турбот.

3. Не можна 1 липня купувати дорогі речі. Вважається, що це призведе до втрати сімейного благополуччя.

4. Не можна 1 липня сумувати і згадувати старі образи, невдачі. Якщо порушити заборону, то ви втратите всю свою удачу.

Прикмети 1 липня

Якщо цього дня з'явилося на деревах жовте листя, то осінь прийде рано.

Якщо цього дня павук спустився на павутину, то настала пора теплих днів.

Якщо цього дня червоний місяць, то скоро буде сильний вітер.

Якщо цієї ночі на небі багато яскравих зірок, то потім будуть грозові дощі.

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

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