4 суворі заборони, які не можна порушувати: важливі прикмети 1 липня

1 липня церква вшановує пам'ять святих чудотворців і безсрібників Косьми і Дам'яна. Як повідомляє Главред, вони народилися в Римській імперії в християнській родині. Брати здобули медичну освіту і стали лікувати хворих. Їх називали безсрібняками, оскільки вони допомагали ближнім безплатно і лікували не тільки фізичне тіло, а й душу.
Косма і Дам'ян зцілили багатьох людей, чим і прославилися. За часів переслідувань християн за часів імператора Діоклетіана, братів було заарештовано. Їх намагалися змусити зректися віри і поклонитися язичницьким богам, але ті відмовилися. Брати поплатилися за це і зазнали жорстких тортур і страти. Мощі святих стали місцем численних паломництв, біля них продовжують траплятися чудеса зцілення.
Що можна робити 1 липня
- Цього дня варто помолитися. У святих просять про зцілення від різних хвороб.
- Цього дня потрібно зварити малинове варення і зробити заготовки на зиму з аґрусу. Ці ягоди набувають цілющих властивостей і допоможуть вилікуватися від різних хвороб.
- У цей день можна грати весілля. Предки вірили, що цей шлюб буде довгим і щасливим.
- Цього дня потрібно попросити вибачення у тих, кого ви могли образити.
- У цей день варто приділити час прибиранню. Також потрібно викинути все старе, непотрібне і зламане.
Що не можна робити 1 липня
1. Не можна 1 липня заздрити комусь. Інакше ви нічого не досягнете.
2. Не можна 1 липня займатися фізичною працею. Предки вірили, що це призведе до нескінченної появи нових турбот.
3. Не можна 1 липня купувати дорогі речі. Вважається, що це призведе до втрати сімейного благополуччя.
4. Не можна 1 липня сумувати і згадувати старі образи, невдачі. Якщо порушити заборону, то ви втратите всю свою удачу.
Прикмети 1 липня
- Якщо цього дня з'явилося на деревах жовте листя, то осінь прийде рано.
- Якщо цього дня павук спустився на павутину, то настала пора теплих днів.
- Якщо цього дня червоний місяць, то скоро буде сильний вітер.
- Якщо цієї ночі на небі багато яскравих зірок, то потім будуть грозові дощі.
Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
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