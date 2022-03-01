"Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви європейці": Зеленський виступив у Європарламенті

Зеленський у Європарламенті / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 1 березня, виступив перед депутатами Європарламенту.

Виступ проходить на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Зеленський заявив, що українці борються за свої права і свободу.

"Останні дні, я не знаю як всіх вітати. Я не можу казати добрий ранок. Щоденно цей день точно недобрий, а вечір останній. Я говорю зараз про громадян, які захищають свободу ціною свого життя. Я радію настрою, який я тут почув. Я радий, що ми об'єднали всіх вас, але якою ціною. Це трагедія, ця ціна. Дуже висока, тисячі загиблих людей", - сказав Зеленський.

"В результаті повномасштабної війни Росії проти України вже померли 16 дітей. І Путін знову скаже, що це спецоперація?",- підкреслив глава держави.

Реклама

Також Зеленський закликав ЄС довести, що вони - європейці, адже українці, за його словами, вже довели, що вони - українці.

"Є вислів - український вибір Європи. Те до чого ми йшли і йдемо, я б хотів, щоб сьогодні від вас до нас звучало - "вибір Європою України".

Шановні присутні, у нас дуже мотивований народ, ми боремося за наші права, свободу і життя, а зараз - за виживання, і це наша головна мотивація, але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, що ми всім показуємо, що ми такі і є. З нами ЄС буде точно міцніше.

Доведіть, що ви разом з нами, що Ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, тоді життя переможе смерть, а світло - темряву. Слава Україні", - заявив Зеленський.

"Я можу спілкуватися із вами недовго. Цей ранок був трагічним. Дві крилаті ракети по Харкову. Там завжди було багато росіян. Там багато вузів. Молодь, яскрава, розумна, яка збиралася на найбільшій площі в державі, Європі, площа Свободи. Дві ракети у площу Свободи. Десятки жертв - ось така ціна свободи. Ми боремося за свою землю і свободу. Ніхто в нашу свободу не зайде. Кожна площа буде площею свободи. Ніхто не зламає нас. У нас є бажання, щоб наші діти жили", - додав він.

По закінченню виступу, депутати Європарламенту майже хвилину плескали президенту Зеленському стоячи. Багато з них плакали і були в українських синьо-жовтих прапорах.

Зазначимо, заявка на членство України в ЄС за прискореною процедурою вже прийнята. Зараз вона вже знаходиться на розгляді.

Читайте також: