З'явилося листування ще одного солдата РФ з родичами: вони знали, куди їдуть

Родичі радять не шкодувати "хохлів".
Російські окупанти, думали за лічені дні впоратися з українцями. Про це свідчить листування російського солдата, опубліковане в мережі.
Загарбник був свято переконаний, що наша країна здасться дуже скоро.
Ворожий солдат листувався зі своєю сестрою ще 14 лютого в обід і вони обговорювали його перекидання на територію України.
Це означає, що багато окупантів знали, куди і для чого вони їдуть.
- Юра, Привіт! Як у тебе справи? Про хохлів нічого не знаєш? Кажуть 16 війна буде.
- Привіт, Катя. Є чутки. Ми з 15 на 16 виїжджаємо туди, будемо заходити.
- Пипець. Нам те що робити взагалі, готуватися?
- Вам нічого, жити як жили. Це все не надовго, швидко вгамуються. Всім привіт!
Этого врага убили украинские защитники. А также в сети выложили его переписку з "коханою".
Жінка запитує, як у нього справи. Він відповідає, що все добре і просить поцілувати дітей.
Дружина каже солдату не шкодувати нас (українців - ред.).
Нагадаємо, раніше в мережі з'явився телефонна розмова жінок про вбитих кадирівців в Україні. Говорилося, що морги Білорусі ними переповнені, але тіла поки не будуть привозити, щоб не лякати людей безліччю похоронів.
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