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5710 трупів російських окупантів: Арестович озвучив свіжу статистику по втратах агресора

1 березня 2022, 12:42

Як каже радник керівника офісу президента України Олексій Арестович, українська армія продовжує успішним чином відбивати атаки російських агресорів.

Арестович
Олексій Арестович / УНІАН

На шостий день російської військової агресії в Україні в цілому контрольована владою і армією, яка продовжує завдавати жорстоких ударів по ворожих військах. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в рамках чергового брифінгу.

Орієнтовні втрати противника, за його словами і за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 1 березня виглядають так:

  • особовий склад - 5 710 осіб;
  • полонених - понад 200 осіб;
  • знищено або пошкоджено 29 літаків і 29 вертольотів;
  • танків - близько 200;
  • 846 бойових броньованих машин;
  • 77 артилерійських систем;
  • засобів ППО - 7;
  • реактивних систем залпового вогню - 24;
  • 60 цистерн з паливом;
  • три безпілотника;
  • 2 військових катери;
  • 305 одиниць автомобільної техніки.

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Нагадаємо, раніше лідер лояльних Путіну чеченців Рамзан Кадиров визнав, що в Україні є перші жертви серед того військового загону, який він відправив на допомогу російським окупаційним військам.

Загинули дві людини, ще шестеро постраждали.

До того повідомлялося, що українська армія розгромила під Гостомелем біля Києва підрозділ так званих "кадирівців" - елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.

Автор: Єгор Бунін
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ЗСУ російське вторгнення Олексій Арестович новини України
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