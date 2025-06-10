'Київ в оточенні': у ЗСУ розкрили нову тактику масованих ударів РФ

Противник застосував велику кількість ударних дронів і ракет, пояснив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про атаку РФ / armyinform.com.ua, Telegram

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Безпілотники заходили до Києва з різних напрямків

Противник застосував велику кількість ударних дронів і ракет

У ніч на 10 червня російські безпілотники масово атакували Київ, заходячи в місто групами з різних напрямків, що ускладнювало їх знищення, повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, противник застосував велику кількість ударних дронів і ракет, створюючи значну загрозу для столиці.

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Ігнат зазначив, що безпілотники заходили до Києва з різних напрямків, що ускладнювало роботу сил протиповітряної оборони. Він наголосив на важливості точного вибору засобів для ліквідації загрози.

Також він повідомив, що у відбитті нападу брали участь усі підрозділи українських сил оборони. Ігнат закликав громадян дотримуватися заходів безпеки, нагадавши, що збиті об'єкти можуть падати на землю, тому необхідно шукати надійні укриття.

Він також підкреслив, що за таких масштабних атак безпека має залишатися пріоритетом.

/ Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше глава МВС Ігор Клименко розповів подробиці нічної атаки дронів РФ на Україну. За його словами, найбільше постраждали столиця, Київська та Одеська область. Під ударом окупантів була цивільна інфраструктура. У результаті обстрілу сталося 19 пожеж.

Як писав Главред, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" і ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафіксували падіння уламків.

Крім того, також Росія завдала удару і по Одесі. Окупанти використовували ударні безпілотники. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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