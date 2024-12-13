Зеленський зустрінеться з лідерами європейських країн: Reuters дізналися подробиці

У матеріалі:
- Зеленський візьме участь у зустрічі з лідерами низки країн
- Організатором зустрічі виступив генсекретар НАТО Марк Рютте
Президент України Володимир Зеленський наступної середи може відвідати Брюссель. Там він зустрінеться з лідерами низки європейських країн і країн НАТО.
За даними Reuters, Зеленський візьме участь у зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС у Брюсселі. Під час зустрічі планують обговорити підтримку України у війні з Росією, пише Главред.
Як пише видання, зустріч відбувається на тлі того, що європейські країни стикаються з можливістю того, що США змінять свій підхід до війни.
"Це не буде зустріч, на якій ухвалюватимуть конкретні рішення, а скоріше політична зустріч для обговорення найближчих тижнів і місяців", - повідомило джерело видання.
Організатором зустрічі виступив генсекретар НАТО Марк Рютте. Вона відбудеться тоді, коли низка лідерів мають зустрітися на саміті ЄС-Західні Балкани в Брюсселі.
Вступ України до НАТО - останні новини
Як повідомляв Главред, Україна продовжує активно працювати над вступом до НАТО, що є ключовою стратегією для забезпечення національної безпеки, заявив Єгор Чернєв. Він підкреслив, що тільки стаття 5 Північноатлантичного альянсу надає реальні гарантії захисту, а жодні угоди з безпеки не можуть замінити повноправне членство в НАТО.
Президент також заявив, що Україна поки що не може бути членом НАТО, але може отримати запрошення до Альянсу. Президент планує обговорити це питання з президентом США Джо Байденом.
Міністерство закордонних справ України наголосило на негативному досвіді Будапештського меморандуму і закликало США, Велику Британію та інших міжнародних партнерів підтримати кандидатуру України для вступу в НАТО.
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