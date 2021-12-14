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Зеленський зустрінеться з генсеком НАТО в Брюсселі

14 грудня 2021, 20:30

Спочатку президент України проведе переговори з Еммануелем Макроном.

Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський проведуть зустріч 16 грудня / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський цього тижня зустрінеться з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як то кажуть на сайті НАТО, зустріч українського президента і генсека Альянсу запланована на 16 грудня, четвер.

"У четвер, 16 грудня 2021 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Поки подробиць зустрічі Зеленського зі Столтенбергом немає. Однак, швидше за все, Зеленський і Столтенберг обговорять загострення військової агресії РФ і заяву Росії про те, що НАТО має відмовитися від планів вступу України до Альянсу.

Після зустрічі Зеленський і Столтенберг виступлять на спільній прес-конференції для преси.

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читайте такожВідмова Києва від НАТО в обмін на відведення військ: Зеленський заявив про" викинуті на смітник" обіцянки РФРаніше президент Франції Еммануель Макрон перед зустріччю з Володимиром Зеленським поговорив по телефону з главою РФ Володимиром Путіним. Російський президент звинуватив Україну в порушенні домовленостей по Донбасу в рамках Мінського процесу і нормандського формату, а також нібито провокаціях на лінії перетину, які, мовляв, заохочують країни Заходу.

Він заявив про, мовляв, загрозу безпеці РФ з території Української держави і зажадав гарантій від Заходу про нерозширення НАТО на схід і розміщення в Україні небезпечних для Росії озброєнь.

Також повідомлялося, що спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що маневри Росії з військами неподалік від України пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу російським кордонам. З цієї причини Москва закликала провести зустріч Путіна з президентом США Джо Байденом.

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Автор: Сергій Кущ
viber
НАТО Володимир Зеленський Йенс Столтенберг
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