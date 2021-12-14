Північний потік-2 зупинить транзит газу через Україну: Зеленський попередив Європу про потужний удар

Безпека Східної та Центральної Європи миттєво обвалиться після того, як відбудеться запуск ПП-2, - Зеленський / Фото Reuters

Запуск російського газопроводу Північний потік-2 призведе до глобальної дестабілізації ситуації в регіоні. Росія прикладає серйозні зусилля для того, щоб трубопровід почав свою роботу. Введення магістралі до експлуатації призведе до зупинки транзиту газу через Україну і стане ударом по безпеці Східної та Центральної Європи. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю La Repubblica, яке опублікувала пресслужба глави держави у вівторок, 14 грудня, він розповів про те, що введення до експлуатації Північного потоку-2 стане фактором дестабілізації ситуації в регіоні. Після запуску труби Газпрому прокачування газу шляхом української ГТС буде зупинено. Ситуація призведе до того, що безпека Східної та Центральної Європи миттєво обвалиться.читайте такожРізкий зліт ціни на газ у Європі і удар ФРН по ПП-2: Газпром відзвітував про колосальний прибуток

"Сам факт, що Північний потік – 2 гіпотетично може бути введено до експлуатації, є надзвичайно дестабілізаційним для нашого регіону. Росія вкладається в різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, щоб цей газопровід запрацював, що означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться", - підкреслив Володимир Зеленський.

Газова криза у Європі і шантаж Газпрому через ПП-2

Ціна на газ у Європі різко злетіла через газову кризу, з якою європейський ринок зіткнувся ще на початку серпня. Вартість тисячі кубометрів палива досягала рекордних показників. Наприклад, 6 жовтня ціна й зовсім злетіла до 1924 долара. Тоді президент РФ Володимир Путін сказав, що Газпром готовий збільшити постачання газу до ЄС на 15%, після чого ціна різко звалилася до 988 доларів.

Газову кризу у Європі пояснюють низкою причин, серед яких низький рівень запасів палива в підземних сховищах країн ЄС, і політика російського монополіста Газпрому, який на тлі очікування запуску свого трубопроводу Північний потік-2 вирішив відмовитися від додаткового прокачування газу шляхом української ГТС.

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13 грудня після заяви очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок про те, що сертифікація Північного потоку-2 призупинена через невідповідність структури власності магістралі німецькому законодавству, ціна на газ у Європі злетіла до 1360 доларів за 1 тисячу кубометрів.

14 грудня ціна на газ в ЄС залишається високою: близько 1440 доларів (121,66 євро за МВт-год) за тисячу кубометрів.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що кризова ситуація з газом у Європі пов'язана з паливним шантажем з боку Газпрому. За словами менеджера, росіяни на 2021 рік заздалегідь забронювали менше потужностей ГТС України для постачань газу до ЄС. Наразі Москва й зовсім поставила ЄС газовий ультиматум: або Брюссель прискорює запуск Північного потоку-2 і отримує дешевший газ, або Росія відмовиться від прокачування палива шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України сказали, що газова криза у Європі спровокована Газпромом, який намагається отримати для себе преференції в ситуації з сертифікацією газопроводу Північний потік-2.

Транзит газу через Україну

Угода Газпрому та Нафтогазу на транзит російського газу до Європи через Україну завершується наприкінці 2024 року. Як розповів глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко, Москва відмовляється вести перемовини з Києвом щодо продовження угоди. За його словами, після запуску ПП-2 Газпром не залежатиме від українського транзиту, внаслідок чого Європа може зіткнутися з перепадом цін і перебоями з постачанням палива.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для Росії тема прокачування газу через Україну відтепер є "вторинною". Москва може постачати газ шляхом української ГТС тільки у тому випадку, якщо Європа закуповуватиме більше обсягів палива. Поки що немає позиції Газпрому щодо цього питання, тема продовження транзитного контракту для російської держави не актуальна.

Керівник керуючої компанії ГТС України Сергій Макогон сказав, що Росія вже взимку може зупинити транзит газу до Європи шляхом української газотранспортної системи. У такому випадку Києву вперше за 12 років доведеться запустити трубу на реверсі.