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Україна в НАТО, Донбас і "гарантії" Москві: Макрон зателефонував Путіну перед зустріччю з Зеленським

14 грудня 2021, 19:38

У Кремлі побачили "пряму загрозу безпеці Росії", яка, мовляв, виходить з території України.

Володимир Путін
Путін звинуватив Україну у спробі загострення військового конфлікту на Донбасі / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним. Російський президент звинуватив Україну в порушенні домовленостей щодо Донбасу в рамках мінського процесу і нормандського формату, а також нібито провокаціях на лінії перетину, які, мовляв, заохочують країни Заходу. Він заявив про, мовляв, загрозу безпеці РФ з території української держави і вимагає гарантій від Заходу щодо нерозширення НАТО на схід і розміщення в Україні небезпечних для Росії озброєнь.

Про це заявили у пресслужбі Кремля у вівторок, 14 грудня, після телефонної розмови лідерів двох країн. За словами Путіна, Україну нібито наповнюють сучасною зброєю, що несе загрозу безпеці російської держави.читайте такожПутін вибухнув ультиматумом Україні щодо військ Росії біля кордонів і пригрозив "ударом у відповідь"

"Володимир Путін навів конкретні приклади, що свідчать про порушення Києвом Мінських угод... Зазначено також, що українська влада навмисно загострює обстановку на лінії зіткнення, причому при потуранні низки західних країн. Крім того, відбувається накачування України сучасною зброєю, що створює пряму загрозу безпеці Росії", - зазначено в повідомленні.

Крім того, Путін вимагає від Заходу правових гарантій нерозширення Північноатлантичного альянсу на схід, а також розміщення в Україні озброєнь, які нібито можуть загрожувати Росії.

"Президент Росії підкреслив важливість негайного запуску міжнародних перемовин для опрацювання юридично зафіксованих гарантій, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід і розміщення в суміжних державах, в першу чергу в Україні, озброєнь, що загрожують Росії", - підкреслили в Кремлі.

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Нагадаємо, в середу, 15 грудня, президент Володимир Зеленський проведе зустріч з главою Франції Еммануелем Макроном і новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Сторони повинні будуть обговорити Мінські угоди.

Конфлікт Росії та України

Американські видання The Washington Post і Politico восени опублікували статті, в яких вказали на концентрацію військ Росії неподалік від кордонів України. У якості аргументації вони надали супутникові знімки пересування військових підрозділів.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що наразі фіксується близько 94 тисяч військ Росії біля українських кордонів. За такої тенденції кількість військ може зрости до 175 тисяч. Однак у Києві готові до подібного розвитку подій.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що маневри Росії з військами неподалік від України пов'язані з нібито загрозою Північноатлантичного альянсу російським кордонам. З цієї причини Москва закликала провести зустріч Путіна з президентом США Джо Байденом.

7 грудня відбулися перемовини Байдена і Путіна, за підсумками яких глава Білого дому засудив стягування Росією військ до кордонів України і підтримав територіальну цілісність української держави. При цьому Росії не надали гарантій щодо невступу Києва до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на питання про те, чи готові у Києві згорнути курс на НАТО в обмін на відведення військ РФ від українських кордонів, підкреслив, що українська держава не вірить російським гарантіям, оскільки Москва неодноразово порушувала свої обіцянки.

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