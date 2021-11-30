Партія Зеленського поступилася лідерством: за кого українці проголосують на виборах у Раду

Слуга народу втратила лідерство в рейтингу партій / УНІАН

Партія Слуга народу втратила лідерство в рейтингу політичних партій на виборах до Верховної Ради за результатами соціологічного опитування на кінець листопада 2021 року.

За партію Європейська солідарність планують голосувати 17,1% серед тих, хто визначився з вибором, за партію Слуга народу - 15,0%, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

На третьому місце опинилося Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. За політсилу Юлії Тимошенко готові віддати свої голоси 13,3% респондентів.

У той же час соціологи звернули увагу на те, що за формальними ознаками рейтинги ЄС і Слуги народу, а також Слуги народу і Батьківщини відрізняються в межах статистичної похибки.

Рейтинг політичних партій в Україні:

Європейська солідарність 17,1%;

Слуга народу 15,0%;

ВО Батьківщина 13,3%;

Розумна політика (9,9%);

ОПЗЖ (9,2%);

Сила і честь (6,7%);

Українська стратегія Гройсмана (5,7%);

Радикальна партія 5,4%;

Наші 5,3%;

УДАР 4,5%.

У інших партій - нижча підтримка.

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/ kiis.com.ua

КМІС провів опитування 26-29 листопада 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

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