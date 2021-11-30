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Партія Зеленського поступилася лідерством: за кого українці проголосують на виборах у Раду

30 листопада 2021, 16:34

Рейтинги ЄС і Слуги народу відрізняються в межах статистичної похибки.

Слуга народу
Слуга народу втратила лідерство в рейтингу партій / УНІАН

Партія Слуга народу втратила лідерство в рейтингу політичних партій на виборах до Верховної Ради за результатами соціологічного опитування на кінець листопада 2021 року.

За партію Європейська солідарність планують голосувати 17,1% серед тих, хто визначився з вибором, за партію Слуга народу - 15,0%, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

На третьому місце опинилося Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. За політсилу Юлії Тимошенко готові віддати свої голоси 13,3% респондентів.

У той же час соціологи звернули увагу на те, що за формальними ознаками рейтинги ЄС і Слуги народу, а також Слуги народу і Батьківщини відрізняються в межах статистичної похибки.

Рейтинг політичних партій в Україні:

  • Європейська солідарність 17,1%;
  • Слуга народу 15,0%;
  • ВО Батьківщина 13,3%;
  • Розумна політика (9,9%);
  • ОПЗЖ (9,2%);
  • Сила і честь (6,7%);
  • Українська стратегія Гройсмана (5,7%);
  • Радикальна партія 5,4%;
  • Наші 5,3%;
  • УДАР 4,5%.

У інших партій - нижча підтримка.

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/ kiis.com.ua

КМІС провів опитування 26-29 листопада 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

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Батькивщина КМИС Слуга народу соціологічне опитування Європейська солідарність
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