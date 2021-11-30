Партія Зеленського поступилася лідерством: за кого українці проголосують на виборах у Раду

Рейтинги ЄС і Слуги народу відрізняються в межах статистичної похибки.
Партія Слуга народу втратила лідерство в рейтингу політичних партій на виборах до Верховної Ради за результатами соціологічного опитування на кінець листопада 2021 року.
За партію Європейська солідарність планують голосувати 17,1% серед тих, хто визначився з вибором, за партію Слуга народу - 15,0%, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
На третьому місце опинилося Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. За політсилу Юлії Тимошенко готові віддати свої голоси 13,3% респондентів.
У той же час соціологи звернули увагу на те, що за формальними ознаками рейтинги ЄС і Слуги народу, а також Слуги народу і Батьківщини відрізняються в межах статистичної похибки.
Рейтинг політичних партій в Україні:
- Європейська солідарність 17,1%;
- Слуга народу 15,0%;
- ВО Батьківщина 13,3%;
- Розумна політика (9,9%);
- ОПЗЖ (9,2%);
- Сила і честь (6,7%);
- Українська стратегія Гройсмана (5,7%);
- Радикальна партія 5,4%;
- Наші 5,3%;
- УДАР 4,5%.
У інших партій - нижча підтримка.
КМІС провів опитування 26-29 листопада 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.
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