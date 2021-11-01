Зеленський "переплюнув" Порошенка в антирейтингу політиків, але за нього все одно голосуватимуть - опитування

Українці визначилися, кого б підтримали на виборах президента - Зеленського чи Порошенка / колаж УНІАН

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати серед можливих кандидатів на посаду президента України. При цьому він же очолив і антирейтинг політиків, яких українці не хочуть бачити на цій посаді.

Як свідчить недавє соцопитування, проведене Центром Разумкова, якби найближчим часом проходили президентські вибори, то найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський - за нього готові віддати голоси 18,7% всіх опитаних українців.

За лідера Європейської солідарності й п'ятого президента Петра Порошенка мають намір проголосувати 12,7% опитаних, за співголову фракції ОПЗЖ Юрія Бойка — 6,2% респондентів. За колишнього спікера Верховної Ради Дмита Разумкова проголосували б 5,5%, а за Юлію Тимошенко — 5,0% опитаних.

За кого голосували б українці на виборах президента / razumkov.org.ua

Цікаво, що Зеленський з 31,6% лідирує і серед кандидатів на посаду президента України, за яких українці не голосуватимуть за жодних обставин. На другому місці антирейтингу розташувався Петро Порошенко (31,6%), на третьому - Віктор Медведчук (24,7%).

За кого українці не стали б голосувати на виборах президента / razumkov.org.ua

Зеленський vs Порошенко - кого оберуть українці

Якби проходив другий тур президентських виборів і в нього потрапили б Зеленський і Порошенко, то 26,7% серед усіх опитаних відповіли, що проголосували б за чинного главу держави, а 21,3% — за його попередника.

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Якщо представити ці дані у вигляді результату виборів (тобто у відсотках серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором), то показник Зеленського склав би 55,6%, а Порошенко — 44,4%.

Хто переміг би на виборах - Зеленський чи Порошенко / razumkov.org.ua

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом телефонного опитування. Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

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Як повідомляв Главред, якби вибори президента відбулися в жовтні, то за Зеленського проголосували б 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

На другому місці в рейтингу електоральних симпатій українців опинився лідер Європейської солідарності Петро Порошенко - за нього готові віддати свій голос 15,6% виборців. На третьому місці опинилася лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко - її підтримують 12,2%.