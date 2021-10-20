Свіжий президентський рейтинг: підтримка Зеленського помітно впала

У Володимира Зеленського помітно знизився рейтинг / president.gov.ua

Чинний глава держави Володимир Зеленський зберігає лідерські позиції в рейтингу можливих кандидатів у президенти України, але у порівнянні з весною-літом його підтримка знизилася.

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то за Зеленського проголосували б 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня.

На другому місці в рейтингу електоральних симпатій українців опинився лідер Європейської солідарності Петро Порошенко - за нього готові віддати свій голос 15,6% виборців. На третьому місці опинилася лідер Батьківщини Юлія Тимошенко - її підтримують 12,2%.

Далі в списку: співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко (9,4%), голова партії Сила і честь Ігор Смешко (7,8%) і колишній спікер парламенту Дмитро Разумков (7,1%).

За кого українці готові голосувати на виборах президента / kiis.com.ua

Соціологи зазначають, що рейтинг Зеленського помітно впав у порівнянні з вересневим і травневим опитуваннями КМІС.

Дослідження проходило 15-18 жовтня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 1200 респондентів, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим та непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей) від 18 років і старше.

Як повідомляв Главред, згідно з опитуванням КМІС, станом на середину квітня за Зеленського готові були голосувати 31,4% українців.