Зустріч делегацій України та США: Сибіга повідомив про важливу розмову з Рубіо

Сторони обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії.

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Андрій Сибіга провів переговори з Марком Рубіо / Колаж: Главред, фото: МЗС, Facebook/SenatorMarcoRubio

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Андрій Сибіга провів розмову з держсекретарем США Марком Рубіо

Сторони обговорили майбутню зустріч делегацій України та США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з держсекретарем США Марком Рубіо.

За його словами, сторони обговорювали майбутню зустріч у Саудівській Аравії між представниками США і високопоставленими українськими чиновниками.

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"У мене була конструктивна розмова з держсекретарем США Марко Рубіо. Ми обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії", - написав міністр.

Рубіо після розмови із Сибігою зазначив, що Трамп має намір якомога швидше завершити війну.

"Секретар наголосив, що президент (США Дональд - ред.) Трамп сповнений рішучості якнайшвидше покласти край війні, і наголосив, що всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення стійкого миру", - ідеться в публікації Держдепу.

Переговори України зі США - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що наступного тижня відбудуться переговори між Україною та США. Відомо, що в цих переговорах візьмуть участь глава Офісу президента США Андрій Єрмак, держсекретар США Марко Рубіо.

Як писав Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На його думку, США також будуть до цього готові.

Раніше повідомлялося, що угоду між Україною та Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України" зможуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко та глава МЗС Андрій Сибіга.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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