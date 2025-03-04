США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини: ЗМІ назвали точну дату

Угоду можуть підписати найближчим часом.

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США та Україна готуються підписати угоду щодо корисних копалин / Колаж: Главред, фото: Facebook, ОПУ

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США та Україна готуються підписати угоду про копалини вже сьогодні

Білий дім та українське посольство поки не надали жодних коментарів

Адміністрація президента США Дональда Трампа й Україна планують підписати угоду про корисні копалини після провальної зустрічі в Овальному кабінеті. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться, що Трамп повідомив своїм радникам, що хоче оголосити про підписання угоди під час свого звернення до Конгресу у вівторок увечері, заявили три джерела. Водночас вони застерегли, що угода ще не підписана і ситуація може змінитися.

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Білий дім поки що не відповів на запит про коментар. Адміністрація президента України в Києві та українське посольство у Вашингтоні також не надали коментарів.

Нагадаємо, виступ Трампа відбудеться 5 березня о 4-й ранку за київським часом.

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Угода між Україною та США - останні новини за темою

Як писав Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Зеленський достроково залишив Білий дім. Угоду про корисні копалини не було підписано.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На його думку, США також будуть до цього готові.

Раніше повідомляли, що угоду між Україною та Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України" зможуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко і очільник МЗС Андрій Сибіга.

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