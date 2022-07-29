Кривавий теракт в Оленівці: РФ замітала сліди злочинів - Єрмак

РФ вбила українських військовополонених в Оленівці / t.me/pgo_gov_ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що росіяни заздалегідь планували вчинити військовий злочин в Оленівці Донецької області.

Як написав він у повідомленні в Telegram, необхідно прийняти рішення про визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Глава ОП нагадав про те, що російські окупанти завдали прицільного удару по колонії, де утримувалися військовополонені українські воїни, бійці Азова.

"А тепер намагаються брехати, звинувачуючи Україну. Особливо цинічно виглядає інформація про те, що жоден з представників колонії не постраждав", - підкреслив він.

Глава ОП упевнений в тому, що одна з цілей теракту РФ в Оленівці - спроба кинути тінь на ЗСУ і використання західної зброї нашою армією.

"Не секрет, що Росія найбільше прагне зупинити підтримку наших союзників і постійно здійснює провокації. Тому що українська армія із західною зброєю знищує їхні війська", - зазначив він.

Керівник президентського Офісу впевнений, що про цю тактику росіян "свідчить і оперативна робота пропагандистів, а також ботоферми в соцмережах, в Твіттері, які розносять вигідні для росіян смисли. Але ми також робимо все, щоб світ дізнався правду". Однак, як заявляє Єрмак, світ знатиме, що Росія - країна-терорист.

"Друга - Росія намагається приховати свідчення про масштаби військових злочинів", - підкреслив він.

Глава ОП додав, що російський терор - це спроба зламати і залякати українців.

"Але українці давно довели, що відповідь на російський терор буде максимально жорсткою. Саме росіяни вбивають наших людей", - підкреслив Єрмак.

"Злочин в Оленівці - це ще один доказ того, що Росія повинна бути визнана країною-спонсором тероризму. Їх брехня буде швидко розкрита і зрозуміла всім. Ми відповідаємо на поле бою, а також збираємо докази військових злочинів Для покарання російських злочинців. Кожен з них буде в Книзі катів. І кожен відповідатиме за все на лаві підсудних, і не тільки. Світ має справу зі злочинцями. Єдине правильне рішення - дати жорстку відсіч", - підсумував Єрмак.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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