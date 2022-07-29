Теракт в Оленівці: найманці "Вагнера" приховували сліди злочинів - ГУР

Наслідки теракту РФ в Еленовке / t.me/pgo_gov_ua

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони прокоментували терористичний акт РФ в Оленівці Донецької області, в результаті якого загинули десятки українських військовополонених.

Як йдеться в повідомленні ГУР МО України в Telegram, головна мета теракту в Оленівській колонії - приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

Відзначається, що 1 серпня в Оленівську колонію повинна була прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів і умов утримання полонених.

Підкреслюється, що реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, "проблему" було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями.

Крім того, в ГУР ще однією метою провокації є збільшення соціальної напруги в Україні. Враховуючи великий суспільний інтерес до долі воїнів "Азовсталі", на думку авторів сценарію скоєного теракту, смерть захисників повинна призвести до зростання соціальної напруженості в Україні.

Як повідомили в ГУР, вибухи сталися на території промзони в новому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилося 2 дні тому, після чого в нього перевели частину утримуваних українських захисників.

"Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, які призвели до загибелі українських захисників - свідома провокація і беззастережний акт тероризму з боку Збройних сил окупанта", - уточнили в розвідці.

Подробиці теракту в Оленівці

У ГУР кажуть, що теракт здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника зазначеного ПВК - Євгена Пригожина. Організація і здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.

"З метою з'ясування реальних обставин теракту і недопущення повторення подібного в майбутньому, закликаю всі міжнародні інституції висловити жорстку позицію щодо подій в Оленівці. Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, який є одним з гарантів безпеки і належного утримання українських військовополонених, має дати належну оцінку подіям і докласти зусиль для з'ясування реальних обставин і причин вбивства українських захисників", - додав керівник ГУР Кирило Буданов.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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