Недостатньо даних: у США відреагували на криваву трагедію в Оленівці

У США висловилися про трагедію в Оленівці / Mind.ua

Наразі у США немає достатньо розвідувальних даних про удар по українським полоненим в Оленівці на Донбасі, повідомляє у Twitter репортер Голосу Америки, який цитує слова координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

"У нас просто недостатньо інформації, щоб розумно коментувати ці вкрай ранні повідомлення", - зазначив Кірбі.

Теракт в Оленівці проти українських полонених

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що росіяни заздалегідь планували здійснити військовий злочин у Оленівці Донецької області. Необхідно схвалити рішення про визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Голова ОП нагадав про те, що російські окупанти завдали прицільного удару по колонії, де утримувалися військовополонені українські воїни, бійці Азова.

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