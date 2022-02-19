Обстріли на Донбасі: за день загинуло двоє бійців ЗСУ, в тому числі розвідник

Бойовики обстріляли десятки населених пунктів, крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату.
На Донбасі бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ. За сьогодні, 19 лютого, в результаті бойових дій, на жаль, загинуло двоє військовослужбовців, а ще четверо отримали поранення.
Станом на 17:00 19 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі України зафіксовано 70 порушень, 60 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, йдеться в зведенні штабу ООС.
У результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Ще четверо військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості і знаходяться в лікувальних установах.
Бойовики обстріляли десятки населених пунктів, крім того, в Донецькій області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Об'єднані сили контролюють ситуацію і адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати певні завдання щодо відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації".
У результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув військовий ООС, капітан Антон Сидоров.
"У результаті обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям".
Разом з тим, у штабі ООС повідомили, що військовослужбовець 30 омбр, капітан Антон Сидоров, загинув близько 7 години ранку біля селища Миронівське в Бахмутському районі Донецької області під час обстрілу.
Обстріл вівся з напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівського по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було зроблено 15 пострілів.
Сидоров, 1987 року народження, був помічником начальника штабу – начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409). Він отримав осколкове поранення в голову, не сумісне з життям.
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якій закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.
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