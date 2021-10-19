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Газова криза б'є по Європі: США висунули вимогу Росії щодо постачань газу

19 жовтня 2021, 18:18

У Росії стверджують, що Москва, мовляв, не використовує газ в якості політичної зброї.

США, Прапор
США закликають Росію посилити обсяги постачань газу до Європи / Reuters

Представники Вашингтона і Москви обговорили газову кризу в Євросоюзі. Під час перемовин американська сторона вимагала від російської влади збільшити постачання газу до Європи, щоб довести відсутність намірів використовувати паливо в якості політичної зброї. При цьому у Росії кажуть, що нібито не збираються використовувати газове питання в політичних цілях.

Як повідомляє РИА Новости, віцепрем'єр РФ Олексій Оверчук розповів про те, що американо-російські перемовини відбулися ще минулого тижня. Представники Росії розповіли американцям про свою позицію щодо ситуації на газовому ринку Європи.читайте такожШантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо СП-2 при Байдені

"Про це ми розмовляли і з (заступником держсекретаря США Уенді) Шерманом, і з (радником президента з нацбезпеки Джейком) Салліваном. І я доводив до американської сторони нашу позицію щодо наших оцінок причин того, що сьогодні відбулося у Європі на газовому ринку", - зазначив Оверчук.

За його словами, Штати вимагають від Росії збільшити постачання газу до європейських країн. Згідно з точкою зору Вашингтона, тільки тоді росіяни доведуть, що не використовують газове питання в якості зброї. Москва, у свою чергу, заперечує використання газу як політичної зброї.

"Вони, як кажуть, зацікавлені в стабільній Європі. Нас закликають продавати газ до Єврои і кажуть про те, що "якщо ви продаватиме газ до Європи, то ви дасте чіткий сигнал, що не використовуєте газ в якості зброї". Але ми його ніколи не використовували в якості зброї", - підкреслив Олексій Оверчук.

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Газова криза у Європі

Ринок газу в ЄС з початку серпня занурився в затяжну кризу. Ціни на газ у Європі стали стрімко зростати і досягати рекордних показників. До речі, 6 жовтня вартість листопадових ф'ючерсів злетіла до 1924 долара за тисячу кубометрів газу.читайте такожРФ зарубає постачання газу до Європи, допоки не запустять ПП-2: Москва вибухнула критикою ГТС України

Того ж дня президент РФ Володимир Путін зробив заяву про те, що Газпром готовий збільшити на 15% постачання газу до Європи. Після цього ціна на газ різко знизилася до 980 доларів за одну тисячу кубічних метрів.

У вівторок, 19 жовтня, ціна на газ на нідерландському хабі TTF становить близько $1128 доларів. Напередодні Газпром в черговий раз не забронював потужності для прокачування газу через територію України. Таким чином, в листопаді допостачань палива до Європи не очікується.

Шантаж Газпрому і запуск ПП-2

Газова криза у Європі обумовлена певними проблемами, серед яких дефіцит палива в підземних сховищах ЄС після холодної зими і позиція Газпрому, який на тлі майбутнього запуску Північного потоку-2 відмовляється від транзиту газу через територію України.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує Європу газовим питанням. Згідно з його заявою, Росія на 2021 рік забронювала менше обсягів постачань газу через українську ГТС, а наразі й зовсім поставила ЄС ультиматум: або запуск ПП-2 і дешеве паливо, або дефіцит газу і проблеми з його постачанням через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що ціни на газ у Європі суттєво зросли через політику Газпрому. Росіяни торгуються за більш вигідні умови щодо запуску Північного потоку-2.

В Асоціації газової інфраструктури Європи заявили про те, що найменше газу в ПСГ Австрії, Португалії та Нідерландів. Як вважають експерти, криза пояснюється високим попитом на паливо в ЄС минулої зими, а також нестачею постачань скрапленого газу. У організації сказали, що проблему навряд чи вдасться вирішити навіть у тому випадку, якщо відбудеться запуск Північного потоку-2.

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