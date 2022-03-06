Зеленський нагородив орденами губернаторів і мерів

Орден Богдана Хмельницького отримали шість губернаторів, орден мужності - сім мерів.
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів обладміністрацій і мерів міст, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад.
Орденом Богдана Хмельницького нагороджуються:
1. голова Харківської ОДА Олег Синегубов
2. голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
3. голова Донецької ОДА Павло Кириленко
4. голова Луганської ОДА Сергій Гайдай
5. голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус
6. голова Сумської ОДА Дмитро Живицький
Орденом Мужності нагороджуються:
1. мер Харкова Ігор Терехов
2. мер Миколаєва Олександр Сінкевич
3. мер Чернігова Владислав Атрошенко
4. мер Сум Олександр Лисенко
5. мер Херсона ігор Колихаєв
6. мер Мелітополя Іван Федоров
7. мер Нової Каховки Володимир Коваленко
Нагадаємо, глава Миколаївської Військової адміністрації Віталій Кім показав купи військової техніки російських загарбників, яку у них відібрали українські захисники.
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