У Житомирі та передмісті російські загарбники підірвали нафтобази

Горить нафтобаза в Житомирі / ДСНС

Увечері 7 березня близько 20:20 два авіаудари були нанесені на нафтобази в Житомирі і смт Черняхів.

За даними ДСНС, у Житомирі виникло загоряння резервуара ємністю 10 куб.м. жертв і постраждалих немає.

До гасіння залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Горить нафтобаза в Житомирі / ДСНС

У смт Черняхів сталося загоряння двох напівпорожніх резервуарів. З будинків, розташованих поруч, евакуюють мешканців. У селищі пожежу гасять 24 людини і 5 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, минулої ночі ворог обстріляв військову частину у Миколаєві. Загинули вісім солдатів, які спали. 19 дістали поранення. Ще вісім шукають.

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