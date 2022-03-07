У Житомирі та передмісті російські загарбники підірвали нафтобази

Попередньо жертв і постраждалих немає. З наближених будинків евакуюють людей.
Увечері 7 березня близько 20:20 два авіаудари були нанесені на нафтобази в Житомирі і смт Черняхів.
За даними ДСНС, у Житомирі виникло загоряння резервуара ємністю 10 куб.м. жертв і постраждалих немає.
До гасіння залучено 20 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.
У смт Черняхів сталося загоряння двох напівпорожніх резервуарів. З будинків, розташованих поруч, евакуюють мешканців. У селищі пожежу гасять 24 людини і 5 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, минулої ночі ворог обстріляв військову частину у Миколаєві. Загинули вісім солдатів, які спали. 19 дістали поранення. Ще вісім шукають.
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Автор: Уляна Поліщук