Зустріч Зеленського і Трампа: коли відбудуться наступні переговори

Спершу команди мають доопрацювати документи, перш ніж відбудеться нова зустріч Зеленського та Трампа.

https://glavred.net/politics/vstrecha-zelenskogo-i-trampa-kogda-sostoyatsya-sleduyushchie-peregovory-10659434.html Посилання скопійоване

Коли відбудеться наступна зустріч Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП

Що відомо:

У Вашингтоні відбулись переговори Трампа і Зеленського

Стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч президентів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом у Ватикані. Ці переговори важливі і вже стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч президентів. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Офісу президента Ігор Брусило.

Нова зустріч може відбутися після того, як сторони підготують основу.

відео дня

"Команди мають зараз зібратися, доопрацювати документ. Після цього будуть вже будуть погоджені позиції сторін і тоді буде основа і аргументація для президентів для того, щоб зустрітися і повністю сказати: цей документ готовий, ми бачимо продовження нашого мирного шляху саме таким чином. Це має бути вже результат, тобто закріплення відповідних домовленостей. Тоді така зустріч буде цілком реальною і в практичному плані, і з точки зору досягнутих результатів", - сказав він.

Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини

Раніше в The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

У CNN повідомляли, що Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни. Між Вашингтоном і Києвом зберігаються серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ.

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред