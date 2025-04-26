Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Зустріч Зеленського і Трампа: коли відбудуться наступні переговори

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2025, 19:02
237
Спершу команди мають доопрацювати документи, перш ніж відбудеться нова зустріч Зеленського та Трампа.
Зеленский, Трамп
Коли відбудеться наступна зустріч Трампа і Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП

Що відомо:

  • У Вашингтоні відбулись переговори Трампа і Зеленського
  • Стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч президентів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом у Ватикані. Ці переговори важливі і вже стало відомо, коли відбудеться наступна зустріч президентів. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник голови Офісу президента Ігор Брусило.

Нова зустріч може відбутися після того, як сторони підготують основу.

відео дня

"Команди мають зараз зібратися, доопрацювати документ. Після цього будуть вже будуть погоджені позиції сторін і тоді буде основа і аргументація для президентів для того, щоб зустрітися і повністю сказати: цей документ готовий, ми бачимо продовження нашого мирного шляху саме таким чином. Це має бути вже результат, тобто закріплення відповідних домовленостей. Тоді така зустріч буде цілком реальною і в практичному плані, і з точки зору досягнутих результатів", - сказав він.

Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини

Раніше в The Times повідомили, що Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України. У плані Трампа передбачається збереження за Росією контролю над окупованими українськими територіями, і ця умова є "остаточною".

У CNN повідомляли, що Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни. Між Вашингтоном і Києвом зберігаються серйозні розбіжності щодо умов мирної угоди з РФ.

Нагадаємо, Трамп зробив важливу заяву - він підкреслив, що Україна і РФ дуже близькі до домовленості про мир. Значну кількість "ключових пунктів" угоди вже було погоджено, зазначив президент США.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп вторгнення Росії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

19:30Синоптик
Зустріч Зеленського і Трампа: коли відбудуться наступні переговори

Зустріч Зеленського і Трампа: коли відбудуться наступні переговори

19:02Політика
"Він мене просто обманює": Трамп відкрито пригрозив Путіну

"Він мене просто обманює": Трамп відкрито пригрозив Путіну

17:32Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Тунелю немає, скрізь глухий кут": Загородній дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

"Тунелю немає, скрізь глухий кут": Загородній дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

Кумедна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із собакою за 19 сек

Кумедна головоломка: знайдіть 3 відмінності в картинках із собакою за 19 сек

РФ не має військової сили захопити Україну, але Путін має новий план - ISW

РФ не має військової сили захопити Україну, але Путін має новий план - ISW

Масштабний збій в Україні: розрахуватися карткою наразі неможливо, деталі

Масштабний збій в Україні: розрахуватися карткою наразі неможливо, деталі

Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

Останні новини

20:53

Приховує корисну функцію: що означає кнопка з стрілкою на брелоку авто

20:24

Ватикан виділив Зеленському особливе місце: ЗМІ розповіли, що означає цей жест

19:30

Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

19:10

Травень стане каталізатором для російських окупантівПогляд

19:02

Зустріч Зеленського і Трампа: коли відбудуться наступні переговори

Україну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травніУкраїну накриє потужна спека: синоптик розповів про різку зміну погоди у травні
18:59

100 днів другого терміну Трампа: ЗМІ розповіли, як це позначилося на Україні

18:55

Кома: російська блогерка Боня опинилася у важкому стані на Евересті

18:05

Після зустрічі Зеленського з Трампом у Путіна заявили про "готовність до переговорів"

17:32

"Він мене просто обманює": Трамп відкрито пригрозив Путіну

Реклама
17:17

Правозахисницю, яка звинувачувала принца Ендрю у зґвалтуванні, знайшли мертвою

17:13

Боротьба до останньої висоти: Магучіх впевнено виграла етап Діамантової ліги

17:00

Почнеться "чорна смуга": що не можна робити 27 квітня

16:53

Зустріч з улюбленою акторкою та сльози щастя: на шоу "Я люблю Україну" здійснили мрію доньки загиблого героя

16:53

"Операція триває": Генштаб висміяв маячню Путіна про вихід ЗСУ з Курщини

16:18

Проводи, або Гробки: чи можна залишати на могилах їжу та алкоголь 27 квітня

15:47

Господинь закликали протирати каструлі чайними пакетиками: у чому причина

15:46

Сергій Дейнеко на Сумщині: голова ДПСУ перевірив ситуацію на кордоні з росією (відео)Відео

15:22

Не лише росіяни: Герасимов уперше озвучив нові факти про участь КНДР

15:08

Зеленський розкрив деталі "історичної" зустрічі з Трампом: про що йшлосяВідео

15:05

Гороскоп на травень 2025: названо знак зодіаку, на який чекає запаморочливий успіхВідео

Реклама
15:03

"Славік і Настя - окрема історія": Потап заінтригував новою заявою

15:02

Чи можна давати собаці свячену паску: священник дав однозначну відповідьВідео

14:46

В РФ оголосили про "повне звільнення" Курської області - деталі

14:14

Що насправді означає прізвище Путін: історик розкрив цікавий нюансВідео

14:11

ЗСУ знищили сина заступника директора ЦРУ: американець воював в Україні на боці РФ

13:47

Відповідь неочевидна: історик розповів про приховане значення слова "Січ"Відео

13:38

Гороскоп на травень 2025 для Близнюків: далека подорож, нові цілі та мріїВідео

13:38

У Білому домі зробили заяву після зустрічі Трампа із Зеленським: що відомо

13:26

РФ готується до штурму на важливій ділянці фронту: боєць сказав, де чекати удару

12:56

РФ била сотнею БпЛА і ракет: на Дніпропетровщині смертельний приліт у житловий будинокФото

12:52

Вдарять дощі з грозами: якою буде погода на початку травня

12:29

В США бояться розвалу РФ: Загородній сказав, чи вдасться Трампу врятувати ПутінаВідео

12:09

Китайський гороскоп на завтра 27 квітня: Щурам - страх, Півням - суперечки

11:48

РФ вдарила дронами по Київщині: є "прильоти" і постраждаліФото

11:16

Зеленський провів зустріч з Трампом у Римі – що відомоФотоВідео

11:11

Орав не своїм голосом: Кіркоров мало не згорів під час концертуВідео

11:08

Чим відрізняються жінки біля ліфта: лише "детектив" вгадає за 15 секунд

10:42

Китайський гороскоп на травень 2025: Півні вирішать проблеми, Щурам - гроші

10:34

Гороскоп на травень 2025 для Тельців: чого чекати в коханні, на роботі та фінансахВідео

10:34

РФ використовує новий дрон для атак на Україну: що про нього відомо

Реклама
10:01

"Україна і РФ дуже близькі до домовленості щодо миру": Трамп зробив важливу заяву

10:00

MOLODİ: "Можна співати про кохання, але не можна вдавати, що все гаразд"Відео Інтерв'ю

09:22

Місячний календар на травень 2025: сприятливі та несприятливі дні місяця

09:20

Масштабний збій в Україні: розрахуватися карткою наразі неможливо, деталі

09:02

Гороскоп на травень 2025 для Овнів: подує вітер великих змінВідео

09:01

Україна і США мають серйозні розбіжності щодо умов угоди про припинення війни – CNN

08:53

РФ не має військової сили захопити Україну, але Путін має новий план - ISW

08:00

Бензин зі спиртом: чого чекати українцям від нового палива на АЗСПогляд

07:51

Трамп остаточно вирішив дозволити РФ контролювати окуповані території України – The Times

06:21

"Знищили усе вщент": з'явились моторошні кадри розтрощеної бази "Госпітальєрів"Фото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти