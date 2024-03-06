Загроза прориву до Одеси: полковник ЗСУ оцінив плани росіян щодо Придністров'я

Світан зазначив, що росіяни зможуть провести наступ на Одесу лише через 3-5 років після змороження або закінчення війни в Україні.

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Полковник ЗСУ розповів про загрозу наступу на Одесу / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Росія знову намагається розігрувати карту ескалації в Придністров'ї. Водночас, Україні необхідно з обережністю ставитись до вирішення проблеми Придністров'я. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, оцінюючи загрозу наступу росіян на Одесу.

"Росія провернути таку операцію не зможе. Для того, щоб рухатися на Одесу, росіянам потрібно буде форсувати Дніпро під постійним обстрілом наших військ. Адже мостів там уже немає. Морська компонента також виключена - ми ще на підході потопимо всі їхні кораблі. Не вдасться їм застосувати й авіацію, оскільки її теж знищимо. До того ж противник пішов з правого берега на лівий, що також вказує на відсутність планів щодо проведення подібних операцій як мінімум найближчим часом", - наголошує Світан.

Військовий експерт вказує на те, що подібні загальновійськові операції Росія зможе проводити лише через 3-5 років після завершення війни або заморозки активних бойових дій в України.

"Розгойдування щодо Придністров'я, найімовірніше, було приурочене до путінської промови і стало одним з елементів так званої президентської передвиборчої кампанії. "Придністровським депутатам" знадобилася економічна допомога. Путін із барського плеча може туди скинути кілька десятків мільярдів доларів - "на підтримку штанів", організації якихось виплат у Придністров'ї. На цьому все й закінчиться. Мовляв, цар-батюшка вирішив проблему далекого анклаву", - вказує експерт.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Крім того, Світан зазначив, що в Україні повинні з обережністю ставитись до вирішення проблеми Придністров'я.

"Тільки народ Молдови та офіційний Кишинів мають вирішувати, як звільнятиметься Придністров'я, і які механізми треба застосувати для відновлення територіальної цілісності молдовської держави. Можемо лише підтримати рішення уряду Молдови, що однозначно і зробимо", - резюмував Світан.

Що відомо про Придністров'я / Інфографіка:Главред

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Провокація Росії в Придністров'ї

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ескалації ситуації в Придністров'ї не передбачається. Звернення з анклаву до Росії втрачає сенс, оскільки війська країни-окупанта не можуть туди пройти. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

У Молдові не вважають, що після звернення "з'їзду депутатів" незаконного Придністров'я буде якась ескалація. В той же час у російській Держдумі, до якої звернулися представники "ПМР", повідомили, що "запит" Тирасполя буде розглянуто в рамках консультацій з главою Росії Володимиром Путіним.

Звернення незаконного Придністров'я до Росії "про захист" від Молдови не виправдало очікувань Кремля. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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