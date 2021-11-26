Зеленський розповів, чи відправить у відставку голову ОП

Зеленський не має наміру звільняти Єрмака / president.gov.ua/

Президент Володимир Зеленський вважає не доцільним звільняти голову свого Офісу Андрія Єрмака тільки тому, що пану Петру (Порошенко – ред) він не подобається. Раніше навколо глави ОП виник скандал, пов'язаний зі святкуванням його Дня народження.

Таку думку він висловив на пресмарафоні в Києві. Президент, відповідаючи на запитання однієї з журналісток, наголосив, що Єрмак провів "дуже важливі операції", в тому числі займався обміном полонених назад в Україну.

"Він повертав моряків, він займався обміном, він дійсно разом з колегами провів, я вважаю, дуже важливі операції. Понад 100 людей були повернуті після нашої нормандської зустрічі", – зазначив президент.

Коментуючи ситуацію з "вагнерівцями" він сказав: "Він нікому не приказував, бо не мав ні можливості, ні повноважень говорити про акцентування цієї чи іншої операції".

читайте такожЗеленський і Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцям", ні до чого і Порошенко - ТСК

Реклама