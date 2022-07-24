"Другого Джонсона не буде": дипломат розповів, чого чекати від нового прем'єр-міністра Великобританії

Зеленський, Джонсон / president.gov.ua

Новий прем'єр-міністр Великобританії, який займе місце Бориса Джонсона, продовжить політику підтримки України.

В інтерв'ю Главреду дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Джонсон ще не сказав свого слова в політиці.

"Другого Бориса Джонсона, безумовно, не буде, він такий один. Я, до речі, дуже сподіваюся, що він не піде з політики і вирине на посаді генсека НАТО. Адже це дасть НАТО новий імпульс. В іншому випадку цей альянс перетвориться в ООН, що було б дуже сумно. Тому думаю, що Борис Джонсон ще не сказав свого слова в політиці", - зазначив дипломат.

За словами Огризка, від наступниці Джонсона Україні не варто очікувати неприємних сюрпризів.

читайте також"Ви переможете": Джонсон приїхав до українських військових на полігон у Британії"Що стосується його наступника, а, скоріше, його наступниці (серед чотирьох претендентів, що залишилися є три жінки і один чоловік), то загальна лінія не зміниться. Можуть бути нюанси, але загальний підхід залишатиметься. Британія є нашим союзником і партнером, тому навряд чи ми тут можемо очікувати якихось неприємних сюрпризів",-підсумував експерт.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свій відхід з поста лідера консерваторів і з посади прем'єр-міністра Великобританії. У своєму зверненні до преси він заявив, що продовжить виконувати обов'язки глави Консервативної партії і уряду, поки не буде обраний новою.

Також повідомлялося, що Борис Джонсон під час свого виступу в Палаті громад в рамках години питання уряду дав кілька порад своєму наступнику або наступниці.

"Я хочу використати останні кілька секунд, пан спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не була. По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу і демократію всюди", ‒ підкреслив чиновник.

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